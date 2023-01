Iniziate le operazioni di pulizia del verde alla Madonnina di Mondovì, presto al via i lavori

Sta per essere scritta una nuova pagina per la " Madonnina " di Mondovì Piazza , uno dei più imponenti "contenitori vuoti" presenti sulla collina della città.

Sono iniziati in questi giorni gli interventi di pulizia del verde nella strada di accesso e nell'area attorno al complesso, in attesa che si finalizzino tutte le pratiche per l'avvio dei lavori.

Costruito nel 1960, fu per lungo tempo collegio delle Domenicane e struttura assistenziale; inutilizzato dal 1986, grazie al progetto del Consorzio Casa Torino, nuovo proprietario, l'immobile si prepara a rivivere (LEGGI QUI).