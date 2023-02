L'istituto comprensivo di Revello in campo per l'AIRC

Insieme a un migliaio di altre scuole sparse in tutta Italia, anche quest’anno l’IC di Revello ha preso parte alla tradizionale vendita delle Arance a favore dell’AIRC, per sostenere la ricerca nella lotta contro il cancro.

Nel ruolo di volontari AIRC si sono alternati gli allievi delle classi III A e III C della Secondaria di Primo Grado, che hanno accolto centinaia di donatori delle sezioni di Infanzia, Primaria e Secondaria di Revello e Envie. Per tutta la mattinata di venerdì, il padiglione dell’Istituto è stato il palcoscenico su cui si sono mossi i ragazzi, organizzati in segretari, cassieri e imbustatori che hanno consegnato ai giovani donatori le reticelle di arance italiane e i vasetti di marmellata di arance rosse e di miele di zagara.



Per la nostra Scuola si è trattato del quattordicesimo anno consecutivo di partecipazione all’iniziativa “Cancro, io ti boccio” e i numeri in costante ascesa ne hanno certificato lo straordinario successo: 39 alunni volontari nella vendita, numerosi insegnanti dell’Istituto presenti nel coordinamento, più di 300 donatori coinvolti, oltre 800 kilogrammi di arance venduti per un incasso di più di 5000 euro: un significativo contributo a raccogliere fondi per dare continuità al lavoro di oltre 6000 ricercatori in tutta Italia!