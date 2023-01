Mondovì, con il distretto diffuso del commercio nuova iniezione di fiducia alle attività commerciali

Sta prendendo forma il grande disegno del "Distretto diffuso del commercio di Mondovì e del Monregalese".

Un progetto ambizioso che mette a disposizione dei comuni del circuito un totale di circa 300 mila euro, che saranno suddivisi in base al numero di abitanti e al numero di attività commerciali.

Chiaro l'obiettivo: introdurre modelli innovativi di sviluppo del settore commerciale con strategie sinergiche di sviluppo economico, rispondendo in maniera concreta e puntuale alle necessità in particolari momenti di emergenze economiche e sociali.

Mentre lo scorso dicembre (leggi qui), i primi passi sono stati dedicati alla creazione di un brand e di un'immagine coordinata che sintetizzi l'offerta del territorio, ora Mondovì passa alla "fase due", ossia le azioni che verranno messe direttamente dal comune e che prevedono la predisposizione delle linee guida d’indirizzo per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’esteriorità degli esercizi commerciali e la redazione di un progetto volto alla gestione integrata del commercio urbano del centro storico di Breo.

Per quanto riguarda Mondovì, cui sarà destinato circa un 50% delle risorse, l'amministrazione sta elaborando le linee di indirizzo per destinare i fondi in modo concreto a favore delle attività commerciali.

"Verranno messi circa 100 mila euro a bando per sostenere gli esercizi commerciali - spiega il sindaco, Luca Robaldo - "Un'iniezione di fiducia per le attività che ancora stanno vivendo un periodo di difficoltà e che potranno avere risorse fresche da utilizzare in maniera concreta; inoltre con questa misura riteniamo di intepretare bene lo spirito della Regione rispetto ai motivi che hanno portato alla nascita del distretti del commercio".

Gli esercizi commerciali potranno ottenere circa dai 3 ai 10 mila euro da utilizzare per l'abbellimento delle vetrine, dei locali e per investire nella promozione dei negozi.

Ancora da definire i criteri del bando per accedere alle risorse ma, anche alla luce delle osservazioni nate in seguito agli ultimi eventi che hanno avuto un grande richiamo di pubblico in città, tra i requisiti non sarebbe sbagliato proporre un numero di "aperture garantite" nei festivi o in occasioni di manifestazioni, in modo da offrire un'accoglienza più ampia e variegata possibile ai visitatori.