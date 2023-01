Moretta, 180 mila euro per la “Transizione digitale” dai fondi Pnrr

Pioggia di finanziamenti per il Comune di Moretta nell'ambito dei contributi previsti dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (Pnrr) per la “transizione digitale”. Il Comune ha ottenuto 77 mila euro per i servizi “Cloud”, 23 mila euro per le piattaforme notifiche e 79 mila euro per i “Servizi e cittadinanza digitale - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", per complessivi 180 mila euro.

L'obiettivo del Bando nazionale è quello di rendere accessibili numerosi servizi on line, snellendo e migliorando l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Con le risorse ottenute, entro sei mesi, l'amministrazione comunale dovrà rivedere il portale internet istituzionale, rendendolo conforme alle nuove esigenze normative, ed attivare almeno quattro nuovi servizi per la cittadinanza fruibili digitalmente. Lo schema di decreto per regolare la piattaforma delle pubbliche amministrazioni, ad esempio, permetterà di notificare atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, e di renderli disponibili telematicamente al cittadino. La piattaforma per le notifiche ha l’obiettivo di rendere le comunicazioni con valore legale più semplici e meno costose, garantendo comunque la protezione dei dati dei coinvolti.

"Il bando – spiega il sindaco Gianni Gatti – ha riconosciuto a Moretta una serie di risorse che saranno importanti per una radicale trasformazione del municipio. Accanto ai servizi “di persona” e agli sportelli classici, potremo dotare l’ente di nuove piattaforme digitali che dovranno avere lo scopo di essere più vicini al cittadino e facilitare l’accesso a informazioni, documenti e servizi".