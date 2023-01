Neive Borgonuovo: tre cantieri aperti per il miglioramento dell'impianto sportivo

A Neive si pensa anche alla sicurezza e all’efficientamento energetico degli impianti sportivi del paese. Sono tre i cantieri aperti presso il centro sportivo Borgonuovo.

Il primo riguarda la realizzazione di un’area giochi bimbi attrezzata con pavimentazione antitrauma, il secondo per la messa in sicurezza della rete del campo da calcio, lungo via Beppe Fenoglio e lungo gli spalti, il terzo viene messo in opera per la riqualificazione energetica che prevede la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con quelli a risparmio energetico, per cui vengono spesi 50 mila euro provenienti da fondi statali.



Oltre che ai lavori di miglioramento, il Comune ha già pensato anche alla gestione che, dopo gara d’appalto, è stata affidata all’associazione ludico sportiva “Ragazzi del Roero”, con cui l’Amministrazione comunale vuole ampliare ampliare l’offerta sportiva, sociale e aggregativa rivolta ai giovani neivesi, per creare un punto di ritrovo dove praticamente sport, stare insieme e vivere i valori dell’amicizia.