Semafori antismog, installati a Mondovì i pannelli luminosi per informare gli automobilisti

"La nostra città, insieme ad altri 76 Comuni del Piemonte , - spiegano dal municipio - deve sottostare alle normative anti-smog imposte dalla Regione, a sua volta obbligata dall'Unione Europea in tal senso".

Sono in corso di installazione, in questi giorni, i cartelli luminosi che segnaleranno eventuali blocchi del traffico a Mondovì .

"Tale iniziativa - proseguono dal Comune - è stata prevista dalla ordinanza assunta dal precedente sindaco e tuttora in vigore in attesa dell'assunzione di misure che introducano alcune esenzioni. I pannelli saranno utilizzati anche per dare informazioni turistiche e legate alle manifestazioni a cittadini e visitatori."

La Città non era stata ancora direttamente interessata dai blocchi imposti dalle misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento da polveri sottili perché mancava la segnaletica.