Si è riunita l'assemblea ordinaria annuale dei soci del Panathlon Club Cuneo

Si è tenuta giovedì 19 gennaio presso la Sede di Sport e Salute (C.O.N.I.) di via Stoppani in Cuneo, l'Assemblea annuale dei Soci del Panathlon Club.

La relazione del Presidente in carica Giovanni Mellano ha evidenziato gli sforzi e l'impegno profuso dal suo Consiglio Direttivo per riuscire a completare il mandato del biennio con risultati che fanno ben sperare per il futuro del Sodalizio

"Il progetto PANATHLON FUTURO ci ha fatto da guida e crediamo di essere riusciti sufficientemente ad evidenziare quanto siamo al centro della CULTURA SPORTIVA, consapevoli che lo sport ha bisogno del nostro apporto e del nostro bagaglio culturale, così ricco di esperienze e di storia".

Le iniziative e gli incontri conviviali hanno ottenuto un buon successo: si pensi alla presentazione del libro sui 50 anni del Sodalizio di Cuneo "Mezzo secolo di Sport Cuneese - Il Panathlon Cuneo festeggia 50 anni" della giornalista Ilaria Blangetti con la collaborazione di Lorenzo Tanaceto, e tutti i temi sportivi affrontati durante l'anno trascorso negli incontri mensili.

"Con la scadenza a fine anno del nostro mandato" ha affermato il Presidente Mellano dopo il dibattito e gli interventi dei Soci presenti "bisognerà continuare nella direzione tracciata con la ricerca di nuova linfa e nuove idee. Siamo convinti che con pazienza, metodicità e caparbietà si potranno ottenere nuovi e ottimi traguardi, con l'aiuto delle Istituzioni, della stampa e di quanti credono nei valori sportivi e negli ideali del Panathlon. Proviamoci ancora!".