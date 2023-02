Un nuovo assetto per il mercato dell’Altipiano nel nome della sostenibilità e della filiera corta

Prenderà il via il prossimo 8 febbraio il nuovo assetto sperimentale e provvisorio (sei mesi) del mercato rionale dell’Altipiano che ogni mercoledì mattina, come da tradizione, si distende tra gli spazi di piazza Monteregale. Una novità che l’Amministrazione comunale ha voluto introdurre dopo l’incontro con i rappresentanti della Federazione Italiana Venditori Ambulanti (F.I.V.A.) della Confcommercio di Cuneo, condivisa con i singoli produttori agricoli e le associazioni di categoria più rappresentative.

E sarà proprio il settore agricolo quello maggiormente coinvolto dalla sperimentazione: dall’8 febbraio, infatti, tutti i produttori della filiera corta a chilometro zero saranno accorpati in via Dante Alighieri, creando così un piccolo polo d’eccellenza nel nome della qualità e della sostenibilità. Verranno in particolare ricavati nove posteggi con metratura 4x6 che da un lato andranno a formare l’offerta agricola riunita cui sopra e dall’altro assicureranno più spazi su piazza Monteregale.

"Una soluzione che abbiamo condiviso con i mercatali – il commento dell’assessore al Commercio, Alberto Rabbia – e che sperimenteremo per i prossimi mesi, sperando che nel lungo periodo il nuovo assetto possa soddisfare operatori e acquirenti. La vocazione agricola della nostra terra è chiara ed evidente e ci sembrava doveroso provare a rimarcarla anche nel mercato rionale dell’Altipiano, ricavando una vetrina d’eccellenza dedicata alla filiera corta, al KM0 e alla sostenibilità. Un sincero ringraziamento per la collaborazione alle associazioni di categoria, ai singoli produttori e agli uffici comunali".