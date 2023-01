Un progetto per salvare le rocche del Roero: anche Montaldo tra i Comuni che lo sostengono

Riceviamo e pubblichiamo.



Da molti anni si tenta di tutelare e valorizzare in modo serio le Rocche e i boschi del Roero, molti tentativi sono andati a vuoto, sono prevalsi i campanilismi dei singoli paesi ed è mancata una visione d’insieme.

Il polmone verde da tutelare, che si estende per oltre 8.000 ettari lungo una dorsale di 40 km di estensione, ci offre l’occasione di creare una vera tutela della biodiversità, di orientare le produzioni agricole verso la coltivazione biologica, di assicurare la conservazione degli habitat naturali di flora e fauna, di estendere e valorizzare la rete sentieristica a favore di una crescita rilevante di un turismo qualificato, di integrare l’area Unesco dei paesaggi vitivinicoli con le Rocche e i boschi del Roero.



Il progetto "Salvarocche", promosso dalle associazioni firmatarie della presente, non aggiunge particolari vincoli al territorio, ma al contrario crea grandi opportunità per una tutela vera, uno sviluppo sostenibile, un’occasione di formazione ed educazione ambientale e ci offre anche la possibilità di creare un unicum nella nostra Regione.



Si parte dall’area di Salvaguardia esistente denominata “Zona naturale di salvaguardia dei boschi e delle Rocche del Roero Z2” (secondo quanto previsto dalla Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Titolo IV.) che coinvolge i 6 Comuni di Bra, Baldissero d’Alba, Pocapaglia, Sommariva Perno, Sommariva Bosco e Sanfrè, che va estesa ai 6 Comuni mancanti, che costituiscono con i precedenti l’intera dorsale delle rocche, e precisamente: Canale, Cisterna, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero e Santo Stefano Roero.



Per avviare l’estensione è necessaria una delibera dei Consigli Comunali che dovrà poi essere inviata alla Regione Piemonte: una bozza di questa delibera è stata da noi inviata nei mesi scorsi ai sei Comuni coinvolti.



Siamo molto contenti che il Consiglio Comunale di Montaldo Roero abbia deliberato all’unanimità di sottoporre alla Giunta della Regione Piemonte la proposta di modificazione dei confini della Zona Naturale di Salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero (Z2) affinché il Comune venga incluso nell’esistente area di tutela (ndr: la delibera è stata approvata dal Consiglio comunale nella seduta dello scorso 28 dicembre, prima che la stessa assemblea venisse sciolta per le dimissioni del sindaco col conseguente commissariamento del Comune).



Nonostante il Comune si trovi in un momento particolarmente delicato, va riconosciuta la sensibilità e l’attenzione che ha posto al progetto: per questo le associazioni hanno deciso di inviare al Comune la lettera di ringraziamento allegata.



Ci auguriamo inoltre che, per il futuro, l’Amministrazione di Montaldo Roero non concederà più l’autorizzazione a effettuare nei boschi e nelle rocche del Comune le gare nazionali o regionali di Enduro, già a partire da quella prevista dal calendario 2023 a Monteu Roero per domenica 30 luglio.



Ora non ci resta che augurarci che l’esempio di Montaldo venga seguito anche dagli altri Comuni mancanti.



Cesare Cuniberto per conto delle Associazioni aderenti al progetto.



Le associazioni:

AMBIENTE21 SdB ODV

ASFODELO

CANALE ECOLOGIA

COMUNEROERO ODV

ECOMUSEO DELLE ROCCHE DEL ROERO

ITALIA NOSTRA SEZ. DI ALBA

ITALIA NOSTRA SEZ. DI BRA

ITALIA NOSTRA PIEMONTE

LACASAROTTA

LEGAMBIENTE LANGHE ROERO APS

LAUDATO SI’ DI BRA ODV

MOVIMENTO STOP AL CONSUMO DEL TERRITORIO

OSSERVATORIO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO DI LANGHE E ROERO

PARCO FORESTALE DEL ROERO

PRO NATURA

ROCCHE’N ROLL

SALVIAMO IL PAESAGGIO