Cuneo, per "Viviamo i Giobia" in corso Giolitti c'è il laboratorio "Circensi si diventa"

Giovedì 2 febbraio, in continuità con le iniziative di “Viviamo il Giobia”, dalle ore 16 alle 17.30: CIRCENSI SI DIVENTA - Laboratorio di circo con Fuma Che ‘Nduma. Per grandi e piccini, dai 5 ai 99 anni, un momento per divertirsi sperimentando insieme gli attrezzi del circo: giocoleria, flowerstick, pedagó,... e molto altro!

A partire da novembre 2022 accanto al mercato dei prodotti biologici a kilometro zero (frutta e verdura, pane e carne, miele) sono realizzate alcune iniziative il cui obbiettivo è supportare il rilancio del mercato come presidio naturale di comunità.

Il Comune di Cuneo, insieme ad alcuni partner territoriali e a due partner tecnici (le cooperative sociali Emmanuele e Momo) ha messo a punto un programma di attività ed eventi: spettacoli di arti performative, laboratori creativi e momenti di convivialità, il cui obbiettivo è animare il mercato e la zona circostante.

Gli eventi si svolgeranno in Corso Giolitti angolo Via Meucci.

Le iniziative sono gratuite e ad accesso libero.

Per informazioni: politichesociali@comune.cuneo.it