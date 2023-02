Saluzzo, il Carnevale della tradizione riparte con carri e visite del sorriso assieme a Rivoli e Barge

"La buona notizia è arrivata quando abbiamo capito che potevamo ritornare al Carnevale della tradizione, quello che tutti conosciamo –: così Carlotta Giordano presidente della Fondazione Bertoni, ente organizzatore dello storico Carnevale di Saluzzo che si prepara alla sua 95° edizione, anche quest’anno in abbinata con il 69° Carnevale di Rivoli (nella quinta edizione del Carnevale delle 2 Province).

Il 2023 oltre alla continuità del Carnevale degli Oratori, vede una new entry: il Carnevale di Barge.

Il primo grande appuntamento sarà sabato 11 febbraio alle 17: presso il palazzo municipale di Saluzzo, in via Macallè. Qui svolgerà l’investitura ufficiale della nuova Castellana, Liliana Chiapello Beccaria, che sarà accompagnata dalle maschere della città, dal Ciaferlin oramai della tradizione, Aurelio Seimandi, dalle Damigelle Viola Blaganò e Giulia Ciccone e dai Ciaferlinot Massimo Barroero e Matteo Borghino, con Fabio Barbero referente musicale del gruppo.

I nomi di questi ultimi sono stati resi noti dagli organizzatori nel corso della conferenza stampa di ieri sera lunedì 30 gennaio presso “Il Quartiere”, alla quale hanno partecipato rappresentanti della Città di Saluzzo, della Fondazione Amleto Bertoni, della Pro Loco di Rivoli e del Comune di Barge.

Sempre sabato 11, dalle 22, presso il Pala CRS (via Don Giacomo Soleri, 16) si terrà “Saluzzo in Sound – Veglione in Maschera Supertino”. I biglietti sono acquistabili in prevendita su xceed.me al prezzo di 10 euro (documento obbligatorio), oppure in cassa a 15 euro.

Domenica 12 febbraio, dalle 14.30, per le vie del centro cittadino, nell'isola pedonale di Corso Italia, l’appuntamento è con la sfilata dei carri e gruppi mascherati del 6° Carnevale degli Oratori della Diocesi di Saluzzo.

“Dopo due anni in cui la Fondazione Amleto Bertoni ha voluto fortemente credere nel Carnevale e ha cercato di portare in scena la manifestazione nonostante la pandemia grazie a tante idee innovative – afferma Carlotta Giordano, presidente della Bertoni, al tavolo con Giuseppe Cavaglieri delegato al Carnevale -con entusiasmo possiamo dire che il 2023 sarà davvero l’anno della ripartenza anche per il Carnevale così come siamo stati abituati a conoscerlo nella tradizione. Fin dai primi momenti l’organizzazione ha fortemente cercato di ripensare la manifestazione all’insegna della ripartenza delle sfilate dei carri allegorici, delle visite "del sorriso" nelle scuole e nelle case di riposo, per portare a tutti un po’ dell’allegria e della spensieratezza del Carnevale”.

Il calendario di visite che partirà il 13 febbraio è già predisposto, come per le edizioni precedenti, da Sergio Barale, presenza storica nel gruppo di organizzatori della manifestazione”.

La neo Castellana, Liliana Chiapello, che succede a Manuela Tosello si è detta onorata di essere stata scelta per questo ruolo. “Non nego di essere stata titubante nell’accettare, per timore di non essere all’altezza. L’entusiasmo però è tanto e sono sicura che, con i consigli del bravo e simpaticissimo Ciaferlin Aurelio Seimandi e dei nostri giovani, vivrò una bellissima esperienza. Sarà “Bruna Couture”, dell’omonimo show room di via Seminario a Saluzzo, a realizzare il suo abito di Signora della Carnevale Saluzzese, offerto come ogni anno dalla Confcommercio Saluzzo e Zona.

Dopo investitura e veglione, domenica 12 febbraio, come annunciato si svolgerà la sfilata dei carri e gruppi mascherati del 6° Carnevale degli Oratori della Diocesi di Saluzzo, mentre in contemporanea avrà luogo la sfilata dei carri allegorici del 69° Carnevale di Rivoli per le vie di Rivoli che sfileranno poi in gran parata a Saluzzo, domenica 19 febbraio.

Partecipano gli oratori di Saluzzo (Don Bosco), Verzuolo, Rossana/Piasco, Dronero/Roccabruna e Moretta. L’ordine dei carri durante la sfilata verrà decretato tramite sorteggio, mentre il percorso della stessa sarà stabilito dagli organizzatori. Durante la sfilata i carri esporranno l’indicazione del paese di provenienza e il titolo scelto per identificare quanto rappresentato dal gruppo mascherato/carro. Ogni carro verrà valutato da una giuria e premiato per l’originalità dei costumi e lo spirito umoristico; una particolare attenzione sarà posta all’esibizione di uno spettacolo coreografico.

Il programma del primo week-end di festa avrà un’appendice mercoledì 15 febbraio, a Barge: dalle 20, sotto l’Ala mercatale presso il padiglione riscaldato si terrà la “Cena delle maschere” e l’investitura di Gian e Gina Barge con la consegna delle chiavi della città. Da quest’anno il Carnevale di Barge, giunto alla sua ottava edizione, è inserito nel circuito del Carnevale delle 2 Province.

Per maggiori informazioni sugli appuntamenti scrivere a info@fondazionebertoni.it. E consultare il sito della Fondazione Bertoni per il programma.