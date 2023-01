La Massucco T., azienda leader nella vendita e noleggio di macchine per movimento terra e sollevamento, ricerca per la propria sede di Cuneo/ Chiusa Pesio, un Ingegnere Meccanico per lo sviluppo di nuovi macchinari e macchine operatrici

Gli interessati possono inviare il loro curriculum a martina.borgogno@massuccot.com