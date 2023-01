Codice appalti, Gribaudo (PD): "Nessun riferimento alla certificazione di parità, grave danno per le donne"

“Nel nuovo Codice degli appalti proposto dal Governo Meloni sparisce ogni riferimento al Codice pari opportunità e alla certificazione della Parità di genere. Un Governo guidato da una donna, ma contro le donne. Vogliono cancellare anni di battaglie", così interviene la deputata PD Chiara Gribaudo, sulla bozza di Codice Appalti che la maggioranza ha inviato per il parere delle Camere.



“La certificazione di parità, che abbiamo costruito nella scorsa legislatura, è uno strumento fondamentale per colmare il divario di genere nelle retribuzioni e nelle opportunità di lavoro. Un lavoro fatto bene avrebbe introdotto nel nuovo codice degli appalti un riferimento specifico per contribuire a ridurre i divari di genere, in linea con gli obiettivi del PNRR”, ha continuato l’On. Gribaudo.



“Ma niente, l’uguaglianza di genere si allontana e la prima Premier donna accetta che lo Stato continui a perpetrare queste discriminazioni. Facciano un passo indietro, speriamo che ci sia ancora modo di migliorare il testo del decreto", ha concluso l’On. Gribaudo, Vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera e prima firmataria della legge sulla parità salariale.