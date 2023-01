In provincia di Cuneo nasce la federazione del Terzo Polo tra Azione e Italia Viva

Azione ed Italia Viva annunciano con entusiasmo la federazione del Terzo Polo in provincia di Cuneo tra i due partiti.

La federazione ha il compito di lavorare sui territori e preparare l’arrivo del partito unico dei liberali, dei popolari e dei riformisti, per cui si prevede la stesura del manifesto programmatico questa primavera, dopo le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023.

Per organizzare il lavoro della federazione si è costituito un coordinamento composto da Andrea Vassallo, segretario provinciale di Azione, Marta Giovannini, coordinatrice provinciale di Italia Viva e sindaca di Verduno, Francesco Hellmann, coordinatore provinciale di Italia Viva e assessore di Scarnafigi, Pietro Danna, consigliere provinciale di Azione e consigliere comunale di Monastero di Vasco, Vincenzo Pellegrino, consigliere provinciale di Azione e consigliere comunale di Cuneo, Annamaria Molinari, consigliera provinciale di Azione e vicesindaco di Castelletto Uzzone, Andrea Pedussia, consigliere comunale di Sommariva Bosco, e Anna Bracco, coordinatrice di Italia Viva città di Cuneo.

I membri del coordinamento si dichiarano “felici di questa ulteriore dimostrazione di compattezza tra i due partiti, il cui naturale obiettivo è quello di arrivare alla costituzione di un partito unico dei liberali, dei popolari e dei riformisti che possa dare casa a tutti quegli elettori che non si ritrovano più nel bipolarismo di sovranisti e populisti che ha caratterizzato gli ultimi vent’anni. Per realizzare questo obiettivo è nostra volontà partire dai bisogni dei territori, e in questo avranno un ruolo fondamentale i molti amministratori locali tra le nostre file, ma allo stesso tempo apriremo alle migliori esperienze della società civile che condividono con noi una forte volontà di rinnovamento”.