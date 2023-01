Mondovì, il centro-destra sull'organico della Polizia Locale: "Occorre intervenire al più presto"

"Il Corpo di Polizia municipale di Mondovì sembra avere una evidente carenza di

organico: l'Amministrazione comunale ha intenzione di sopperire e di puntare ad incrementare il numero di agenti?": così il capogruppo del Centro destra in Consiglio comunale, Enrico Rosso, in merito ad una problematica che si ripercuote incisivamente su una materia molto cara al gruppo: la sicurezza.

"Ben vengano sistemi di video-sorveglianza più capillari, come tra l'altro anche noiavevamo suggerito sin dall'insediamento – prosegue Rosso – ma la sicurezza della città non può prescindere da un corpo di Polizia locale a pieno organico. Purtroppo a Mondovì non sembra così. Nel relativo Regolamento il numero è pari ad un agente ogni 800 abitanti, che se rapportato alla popolazione attuale di 22.100 abitanti circa porta a 27 agenti; a Mondovì ci risulta che ad oggi gli agenti siano poco più di una quindicina. Sono numeri che dovrebbero far riflettere l'Amministrazione e portarla ad un'azione immediata ed incisiva".

Il gruppo di minoranza di Centro-destra, con Enrico Rosso, Mauro Gasco e Rocco Pulitanò, ha presentato al sindaco un'interrogazione sul tema: "Nel programma elettorale – spiegano i consiglieri – il patto Civico aveva indicato di voler raggiungere la quota prevista dal Regolamento entro fine mandato. Se ci crede davvero, sta mettendo in campo azioni che possano condurre questo obiettivo, e se sì quali? Vista l'attuale situazione, è pensabile arrivare ad almeno venti agenti per metà mandato dell'attuale Amministrazione, ossia fine 2024? Raccomanderemo al sindaco e alla sua Giunta di impegnarsi in questo senso".