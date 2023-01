Atletica: campionati regionali indoor 60 metri e 60hs, tutti i vincitori

Primo appuntamento a Bra con i campionati regionali indoor dei 60 metri e dei 60hs. Protagoniste, sabato 28 gennaio, le categorie assolute. Organizzazione a cura dell'Atl. Alba e dell'Atl. Avis Bra, circa 400 gli atleti che hanno preso parte alla manifestazione (gare più frequentate i 60 metri con 167 uomini e 124 donne al via).

UOMINI. Sui 60 metri successo di Mattia Jason Ndongala (Sisport) che, dopo aver corso in batteria in 7.04, in finale regola gli avversari correndo in 6.98, a soli tre centesimi dal suo primato personale di 6.95 corso lo corso anno ad Ancona; il torinese si aggiudica quindi il titolo regionale assoluto e u23. Alle sue spalle Federico Lisa (Safatletica Piemonte) con 7.02, terza piazza per Simone Milanesio (Atl. Avis Bra), campione regionale juniores, con 7.06. Spicca il 6.88 corso in batteria di Dejan Travar (Zegna) vittima però di un intoppo in finale. Il titolo regionale allievi va invece a Lorenzo Vera (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), quarto nella finale 1, con 7.08. Da segnalare infine il 7.11 in batteria, e 7.15 in finale, dell’azzurro della 4x400 Brayan Lopez (Fiamme Azzurre). Sui 60hs titolo regionale assoluto per Andy Gatto (Atl. Roata Chiusani) con 8.39, davanti a Giacomo Marco Falzoi (Battaglio CUS Torino) che, con 8.53, si aggiudica il titolo regionale promesse. Nella categoria juniores, vittoria per Samuel Leonardo Dunn (Battaglio CUS Torino) con 8.31, seguito da Tommaso Lombardi (Safatletica Piemonte) con 8.77. Bella gara tra gli allievi dove i primi tre sono racchiusi in tre centesimi: vince Giorgio Isopi (Atl. Carmagnola) con 9.04, secondo Ramesh Tudisco (Sisport) con 9.05, terzo il suo compagno di club Mattia Merlo con 9.06.

DONNE. Primato personale migliorato di un centesimo per l’azzurrina Agnese Musica (Novatl. Chieri) che stampa 7.59 sia in batteria che in finale, migliorando il precedente limite di 7.60 realizzato lo scorso anno; per lei doppio titolo regionale, assoluto e juniores. Alle sue spalle altre due atlete della categoria juniores, Clarissa Vianelli (Novatl. Chieri), anche lei al primato personale con 7.74, e Rachele Torchio (Battaglio CUS Torino) con 7.81. Carlotta Cera (Battaglio CUS Torino) si aggiudica il titolo regionale u23 con 7.92 mentre il titolo allieve va a Federica Fornaroli (Atl. Alessandria) con 8.15, davanti a Nives Garella (Battaglio CUS Torino) con 8.16 e a Giorgia Tagliapietra (Atl. Ovadese Ormig) con 8.22.Sugli ostacoli, titolo assoluto e juniores per Simbiat Biobaku (Team Atl. Mercurio Novara) con 9.30; alle sue spalle Valeria Brignolo (Battaglio CUS Torino) che, con 9.45, si aggiudica anche il titolo u23. Tra le allieve successo di Maria Elena Romano (Atl. Alessandria) in 9.19 davanti a Sofia Dulla (Safatletica Piemonte) con 9.22.Da segnalare il 9.20 della junior piemontese in forza all’Atl. Arcobaleno Savona Asia Bianchi.