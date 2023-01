Atletica: Lorenzo Vera Campione Regionale Allievi sui 60 indoor

Sul pistino di Bra, sabato 28 gennaio, si sono disputati i Campionati Regionali indoor dei 60 metri e 60 ostacoli.

La squadra dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo si è ben comportata centrando numerosi personali e cogliendo l’acuto con Lorenzo Vera, allievo arrivato dall’Atletica Saluzzo che si laurea campione regionale di categoria grazie al personale di 7’08 piazzato in finale (dopo il 7’09” della batteria), crono che gli permette di chiudere ai piedi del podio assoluto.

La vittoria è andata al portacolori della Sisport Mattia Jason Ndongala in 6”98. Per Mondovì bene Ludovico Sanna 7”44 e Armin Ficano 7”46, entrambi al personale per la soddisfazione anche del tecnico Marco Chiecchio e fuori dalle finali per pochi centesimi.

Tra le donne ben quattro accessi alle finali con Rebecca Roà scesa al nuovo personale di 8”07 a precedere le compagne staffetta Francesca Bilardo 8”32, Sofia Sannino e Alice Boasso appaiate a 8”38. Nella finale B la Roà si è dovuta accontentare del 4° posto in 8”13 per chiudere così al 9° posto assoluto, mentre la Boasso al 22° posto (8”34): non partite per la run di finale Francesca Bilardo e Sofia Sannino. Infine bella prova per Federico Palladino sui 60 metri con ostacoli ha vinto la batteria con 9”41 limando altri 2 centesimi al persole.