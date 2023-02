Sci di fondo: Lorenzo Romano convocato per la tappa di Coppa del mondo di Dobbiaco

Il demontese Lorenzo Romano è stato selezionato fra gli azzurri dello sci di fondo per la tappa di Coppa del Mondo che si svolgerà nel prossimo weekend a Dobbiaco dove gareggerà nella 10 km individuale in T.L.

La convocazione arriva dopo i cinque podi consecutivi in Coppa Italia ottenuti da Romano tra dicembre e gennaio.

Per lui sarà la sua quarta partecipazione nel massimo circuito mondiale dello sci nordico.

Al via i i migliori atleti italiani e internazionali che cercheranno, in questa ultima tappa della Coppa del Mondo, di strappare il pass per i prossimi Mondiali di Planica, in programma nel mese di febbraio.