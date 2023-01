Tenda bis, terminati gli scavi sul lato italiano. Commissione Trasporti della Regione in visita al cantiere

Il sito che indica l'avanzamento dei lavori, aggiornato allo scorso 8 gennaio, non lo evidenzia ancora, ma da quella data ad oggi un progresso c'è stato: è infatti concluso lo scavo del lato italiano del Tenda bis.

Ventidue giorni fa mancavano 4 metri. Ora lo scavo ha raggiunto il lato francese dove, sempre allo scorso 8 gennaio, mancavano invece 513 metri. Anche quel dato è certamente inferiore.

L'informazione del raggiungimento della Francia via tunnel bis è stata data ai sindaci della valle Vermenagna e ai rappresentanti del territorio in Consiglio regionale. Sono stati loro, in particolare il saviglianese Matteo Gagliasso della Lega, a chiedere e ottenere, per domani 1° febbraio, lo svolgimento della IIª commissione, quella Trasporti, proprio al cantiere.

Ci saranno il presidente della commissione Valter Marin, Gagliasso, Paolo Demarchi, Paolo Bongioanni e Ivano Martinetti, accompagnati dal commissario straordinario per Anas, ingegner Nicola Prisco. Non mancheranno i sindaci della valle, da Limone a Roccavione, e l'amministratore delegato della Lift, Antonella Zanotti.

I consiglieri hanno chiesto di poter vedere il cantiere per rendersi conto, in presa diretta, dello stato dei lavori e in particolare dello scavo, che si prevede possa terminare per la prossima Pasqua, in vista dell'apertura al traffico del traforo a fine ottobre prossimo. Tra soli 9 mesi.

Il territorio attende questa nuova infrastruttura da anni. La vecchia canna, prima utilizzata a senso unico alternato, è fuori uso dall'ottobre del 2020, quando la tempesta Alex si portò via una fetta della montagna all'uscita del traforo sul lato francese. La frana verrà scavalcata da un ponte a campata unica di 70 metri, per il quale sono in corso le necessarie opere propedeutiche e di consolidamento. Anche questa seconda infrastruttura sarà in capo a Edilmaco.