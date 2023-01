Sala con video lottery troppo vicina a luoghi sensibili, il Tar dà ragione al Comune di Manta

Il Tar del Piemonte ha confermato la legittimità dell’ordinanza di chiusura di una sala con apparecchi video lottery nel comune di Manta per violazione della legge regionale sulla distanza minima da luoghi sensibili.



La sentenza pubblicata ieri, 30 gennaio, afferma come l’attività fosse soggetta alla legge regionale sulla distanza, il cosiddetto ‘distanziometro’, introdotta nel 2016 dalla giunta Chiamparino per contrastare il gioco patologico. Legge ripresa dal regolamento comunale mantese.



La vicenda era partita con i primi sopralluoghi di personale dell'ufficio tecnico del Comune di Manta e della Guardia di Finanza all'interno di una neonata sala giochi sorta lungo la strada statale Laghi di Avigliana nell'estate del 2017.

Poi nell'aprile del 2018 l’allora sindaco Mario Guasti, oggi deceduto, aveva disposto la chiusura degli apparecchi VLT (video lottery terminal) in quanto questi erano collocati in un esercizio situato a meno di 300 metri dalla casa di riposo ‘Maero’, gestita da Sereni Orizzonti. Un luogo considerato sensibile, così come sensibile era considerato dal Comune il giardino pubblico nei pressi della Rsa, ritrovo di giovani e bambini.

Il Comune aveva emesso nei confronti del titolari dell'attività una sanzione amministrativa di 72 mila euro (calcolata in duemila euro per ogni terminale, che in totale erano 36). Sanzione successivamente impugnata dai titolari presso il Tribunale di Cuneo.

Una situazione rimasta aperta per cinque anni. Ieri la sentenza resa pubblica, verdetto col quale i giudici amministrativi hanno ritenuto infondate tutte le contestazioni, tra cui l'ascrivibilità a “luoghi sensibili” dei giardini pubblici.

Ma il Tar ha evidenziato come siano 'off limits' anche i luoghi “di aggregazione giovanile, nonché luoghi adibiti allo svago". Aggiungendo: "Le amministrazioni comunali […] possono anche ampliare il novero dei luoghi sensibili purché tengano di conto del contesto e dei profili di sicurezza pubblica […] la inclusione delle aree verdi pubbliche nel contesto delle aree sensibili ben risponde a tale principio, dal momento che risulta del tutto ragionevole affiancare a scuole e case di riposo […] anche punti di maggior ritrovo e aggregazione delle medesime fasce di popolazione che frequentano i primi”.

I titolari avevano fatto inoltre ricorso sostenendo l’attività qualificabile come “sala dedicata” e quindi non rientrante tra le attività disciplinate dal regolamento comunale. Anche questo ricorso è stato ritenuto ‘infondato' dal Collegio.



"La legge regionale disciplina - si legge nella sentenza - le distanze minime per la collocazione, con riferimento esclusivo alla mera presenza di apparecchi per il gioco […] senza specificare o differenziare l’operatività di tali divieti a seconda della tipologia di locale in cui gli stessi si trovano”.



E quindi "[…] Non risultano peraltro conferenti le argomentazioni dei ricorrenti che sostengono l’estraneità del proprio caso di specie dall’ambito oggettivo di applicazione del regolamento comunale”.

"Un risultato per noi molto importante - commenta l'attuale sindaco di Manta Paolo Vulcano all'epoca dei fatti assessore nella giunta Guasti con cui ha portato avanti questa battaglia - che legittima tutte le nostre procedure. È stata lunga, ma la giustizia ci ha dato ragione e alla fine è arrivato il risultato che speravamo. Un risultato che può essere d'esempio per molti centri piemontesi impegnati nella lotta alla ludopatia. Organizzeremo degli incontri portando la nostra esperienza come esempio di lotta alla piaga sociale del gioco d'azzardo".

Il Tar, oltre a rigettare tutti i punti contestati dalla controparte, ha infine condannato gli stessi al pagamento di 3mila euro oltre agli oneri processuali al Comune di Manta.