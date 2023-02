Narzole, Confartigianato Cuneo incontra le imprese per illustrare opportunità e aggiornamenti normativi

Legge di Bilancio, Pianificazione strategica e Contributi per le Imprese. Ne parlerà Confartigianato Cuneo, in un incontro libero e aperto a tutti gli imprenditori il prossimo 7 febbraio, alle ore 20.30, presso la Sala riunioni di “Casa Balocco” in Narzole.

Apriranno la serata i saluti di Paola Sguazzini, sindaco di Narzole; Luca Crosetto, presidente provinciale Confartigianato Imprese Cuneo; Luigi Capocchia, presidente Confartigianato Cuneo – Zona di Bra; Pierangelo Caronte, presidente Associazione Artigiani Narzole 2000.

A seguire gli interventi degli specialisti che analizzeranno e illustreranno diversi argomenti di grande interesse per il mondo delle imprese:

• Le novità della Legge di Bilancio 2023 (Diego Mozzali, Vicedirettore e Responsabile Area Fiscale Confartigianato Cuneo)

• Contributi per le imprese: Sabatini, Agevolazioni Finpiemonte, Bando Efficientamento energetico (Roberto Maero, Referente Area Credito Confartigianato Cuneo)

• Pianificazione strategica e controllo di gestione aziendale - Business plan e Monitoraggio delle marginalità aziendali per migliorare le performance aziendali (Claudio Serra, Responsabile Area Amministrazione di Confartigianato Cuneo)

• La crisi di impresa. L'obbligo di nomina di revisori per le SRL (Marzio Ciravegna, Commercialista)

Seguirà buffet. Per informazioni sull’incontro: coordinatore sindacale Fabio Bertino (339.261043 – fabio.bertino@confartcn.com).