Attivato a Valdieri il nuovo servizio per lo sgombero dei rifiuti ingombranti

Dal 1° gennaio 2023 è stato attivato per i cittadini del Comune di Valdieri un nuovo servizio per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti.

Dopo un mese dall'attivazione del servizio sono molti i commenti positivi dei cittadini che hanno sperimentato il servizio.





Ogni singolo cittadino, presentando la Carta d'Identità o la bolletta della TARI, può recarsi presso l’Area ecologica di Borgo San Dalmazzo sita in Via Ambovo n.67 per smaltire i propri rifiuti.

Ricordiamo che nel caso in cui non è possibile trasportare in autonomia i rifiuti, è sempre attivo il servizio a domicilio al numero verde 800654300 e il numero fisso 0171/697062.