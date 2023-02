Bra getta le basi per l'ampliamento del nido: investimento da un milione di euro

Bra, l'asilo nido comunale di via Caduti del Lavoro

Un altro step verso la realizzazione di una nuova ala dell’asilo nido comunale di Bra, finanziata interamente – per un importo di oltre 1 milione di euro – nell’ambito del Pnrr.

Il Consiglio comunale di Bra, riunitosi ieri sera (31 gennaio) nella sala “Achille Carando” del Palazzo Municipale, ha infatti approvato l’adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti nell’area individuata per l’ampliamento e adiacente all’attuale nido “Enrico e Cesara Garbarino”, con la trasformazione di destinazione da SE/b in SE/a (area per istruzione).

L’adeguamento, già discusso in Commissione Urbanistica e funzionale alle nuove esigenze progettuali dell’opera, che consentirà di accogliere altri 30 bambini in aggiunta a quelli che oggi già frequentano il nido, è stato approvato all’unanimità.

Il Consiglio comunale di Bra ha inoltre proceduto alla presa d’atto e sostituzione di un componente della Commissione Edilizia comunale, il dimissionario architetto Marco Costamagna. A seguito della ricezione di una sola manifestazione di disponibilità, i consiglieri hanno effettuato la votazione, il cui esito ha portato alla nomina dell’architetto Riccardo Moroni quale nuovo membro della Commissione. (15 voti favorevoli e 1 astenuto).