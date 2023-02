Convegno “Il futuro dei nostri mestieri” nel giorno di San Giovanni Bosco a Cherasco

Fortemente voluto dal Comune, con il contributo di Confartigianato, Confcommercio e Confindustria Cuneo e organizzato dal CNOSFAP Bra - Formazione Professionale Salesiana, si è svolto ieri, martedì 31 gennaio, nella Sala Consigliare del Comune di Cherasco il convegno dal titolo “Il futuro dei nostri mestieri”.

Al centro il tema dei giovani e del loro avvicinarsi al mondo del lavoro. Scuola, stage, tirocini, apprendistato e sicurezza, tutte le tematiche legate all’orientamento ai mestieri sono state toccate dai vari relatori, di fronte ad un pubblico numeroso e attento.

Ha condotto l’evento con esperienza Walter Manzone, ex direttore del CNOSFAP Bra, che ha coordinato gli interventi di molte figure professionali, istituzionali e delle imprese.

A fare gli onori di casa il sindaco di Cherasco Carlo Davico, il presidente del Consiglio Comunale Massimo Rosso, l’assessore Umberto Ferrondi e la giunta cheraschese al completo, che ha promosso e curato l’iniziativa.

Presenti Il comandante del Gruppo di Guardia di Finanza di Bra, capitano Matteo Bruno Tagliabue, accompagnato da due ufficiali, il vice-comandante della stazione dei carabinieri di Cherasco, l’assessore del comune di Bra Lucilla Ciravegna e un ospite di riguardo, l’Europarlamentare Gianna Gancia.

“Nel 1852 Don Bosco firmava come tutor il primo contratto di apprendistato della storia, con una ditta che assumeva un suo allievo come apprendista falegname” ha esordito Walter Manzone.

“Diede fiducia ad un giovane, memore di aver fatto sulla propria pelle l’esperienza di guadagnarsi il pane con le proprie mani.Il compito di trovare il contatto fra i giovani e le aziende viene svolto oggi in sinergia da molteplici attori”.

Davide Busato neo-direttore del CNOSFAP Bra ha evidenziato gli strumenti a disposizione: gli stage al terzo anno dei percorsi professionali e l’alternanza scuola/lavoro sia in seconda che in terza nei percorsi definiti ^duali^, sottolineando:

“In queste esperienze i ragazzi preparano la loro ^cassetta degli attrezzi^. Le aziende ci danno supporto nella costruzione dei percorsi, avendo chiaro l’obiettivo della formazione, sia tecnica che umana”.

Sono intervenuti Don Riccardo Frigerio Direttore Salesiani Bra, Luigi Barbero Direttore Ascom Bra, Fabio Bertino coordinatore Confartigianato Alba-Bra, Marco Costamagna in rappresentanza di Confindustria Cuneo e industriale cheraschese.

Altri contributi sono arrivati da Manuela Negro, responsabile del Centro per l’Impiego Alba-Bra, da Enrico Magnino consulente del lavoro e dai professionisti del CNOSFAP Bra, impegnati nelle attivazioni dei tirocini, nella progettazione dei corsi e nella sicurezza.

Interessanti le esperienze andate a buon fine raccontate dalla tutor aziendale Monica Ferraris e dal giovane Amel Halilovic, meccanico d’auto.

Non sono più i tempi in cui si imparava un mestiere andando in bottega. Rimane importante operare affinché i giovani abbiano la possibilità di sperimentarsi e di entrare nel mondo del lavoro con un minimo di esperienza per farlo in sicurezza e con passione.