Il Caffè Letterario di Bra plaude Bergamo e Brescia, Capitali italiane della cultura 2023

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione, il Caffè Letterario di Bra si unisce al plauso per Bergamo e Brescia, Capitali italiane della cultura per l’anno 2023.

Il tandem lombardo ha ricevuto il testimone dall’isola di Procida che tante meraviglie ha mostrato lungo il 2022. Una scelta che racconta la forza che i due capoluoghi hanno dimostrato nel combattere il Coronavirus in una sorellanza di intenti che ora diventa anche unione culturale per valorizzare i propri patrimoni artistici (e non solo).