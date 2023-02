Neive, bambini in festa per le nuove aree giochi delle scuole materna e primaria [FOTO]

La sicurezza è un tema centrale per l’Amministrazione comunale di Neive, che declinando tale istanza all'ambito scolastico ha oggi inaugurato due nuovi spazi per il gioco, annessi alle scuole materna e primaria di via Cesare Pavese, a Neive Borgonuovo.



L’inaugurazione è avvenuta alla presenza della sindaca Annalisa Ghella, del suo vice Francesco Bordino, dell’assessore alla Scuola Deborah Bordino, del dirigente scolastico Pierluigi Rocca, dell’architetto Alessandro Fenocchio, che si è occupato di progettare gli spazi esterni, del corpo docente e dei bambini della primaria e dell’ultimo anno della scuola materna.



Nell’area del cortile della scuola materna è stato realizzato un parco giochi fornito di tappeto antitrauma e negli spazi riservati alla primaria, oltre ad un'analoga pavimentazione, sono state troncate alcune pericolose lesene, che terminavano ad altezza bambino. Le due aree hanno accessi separati e un uso esclusivo, per assicurare una maggior sicurezza.



Poco prima del taglio del nastro, la sindaca Annalisa Ghella ha dedicato parole sentite, rivolte soprattutto ai più piccoli: “Voi bambini siete molto importanti, siete il nostro futuro. Avere cura di voi e della vostra incolumità è per noi una priorità, che ha già avuto riscontro con la creazione della pista pedonale per raggiungere la scuola in tranquillità. Continueremo a lavorare in questa direzione”.



I lavori, iniziati ad agosto 2022 e costati complessivamente 120.000 euro, sono stati seguiti personalmente dal vicesindaco Francesco Bordino e dall’assessore alla Scuola Deborah Bordino.



“Colorato, bello, divertente, ma sempre rispettando l’ambiente - ha spiegato l’architetto Fenocchio Alessandro -. Come si può notare le radici degli alberi non sono state coperte dalla pavimentazione, questo per permettere la loro salvaguardia e una prossima primavera circondati dalla preziosa natura”.



Restando in tema “sicurezza”, in paese si sta ultimando la realizzazione di marciapiedi e l’installazione di parapetti in via De Revello, la strada parallela che conduce alla scuola. “Si tratta di interventi molto impegnativi in quanto l’Amministrazione comunale ha dovuto interfacciarsi con tutte le utenze private e condominiali – commenta la sindaca Ghella –. A completare gli interventi, per una riqualificazione della zona ottimale, è prevista inoltre l’asfaltatura di via De Revello entro fine anno”.



Anche corso Romano Scagliola verrà reso più sicuro grazie ai lavori di illuminazione su cinque attraversamenti pedonali, a partire dal passaggio a livello fino agli uffici postali.

Il finanziamento già erogato di 200.000 euro, che arriveranno grazie al PNRR, sarà destinato a lavori di messa in sicurezza antisismica nella palestra del plesso scolastico.



“Molti interventi indispensabili, tra quelli effettuati e quelli in previsione, per rendere il paese sempre più sicuro e a misura d’uomo”, conclude infine il primo cittadino neivese.