Sommariva Perno, Francesca Gerbi ospite dei "Venerdì in Biblioteca" con "La memoria di viola"

Venerdì 10 febbraio, alle ore 20.45, nei locali della biblioteca civica “M. Marengo” in piazza Europa a Sommariva Perno la giornalista e scrittrice Francesca Gerbi presenterà il suo ultimo libro, La memoria di Viola, che affronta il problema della fragilità e della malattia degenerativa.

Un tema di grande attualità che non mancherà di coinvolgere gli affezionati partecipanti ai “Venerdì in biblioteca” proposti dal Centro culturale San Bernardino in collaborazione con la Biblioteca Civica per approfondire argomenti di attualità, presentare opere di autori del territorio, incontrarsi e confrontarsi su libri e letture interessanti. L’ingresso è libero.