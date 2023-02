A Verzuolo si cerca Ivar, splendido esemplare di falco pellegrino

Si chiama Ivar questo splendido esemplare di falco pellegrino maschio di quasi 6 anni: colorazione tipica scura delle penne del capo e sguardo attento.

Si è allontanato da Verzuolo lo scorso 21 gennaio, mentre gli ultimi avvistamenti sono stati domenica, 29 gennaio, in zona Lagnasco.

Preoccupato, il padrone spera di ritrovarlo al più presto: “È un animale abituato all’uomo e risponde ad un fischio prolungato oppure ad un fischietto. Per farlo arrivare è necessario buttare a terra un logoro (finta preda). Inoltre, ha un anello inamovibile blu alla zampa destra con scritto PM FALCON 059.

È veramente difficile spiegare il forte legame che si crea con un animale. Fa tanto male non sapere dove sia Ivar, per questo ringrazio di cuore per la diffusione di questo appello e quanti mi aiuteranno nelle ricerche".

Chiunque avvistasse Ivar è pregato di telefonare al 349.7500461.