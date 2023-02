Calcio Serie D: il Vado batte la Castellanzese nel recupero e supera il Bra in classifica

Vittoria del Vado nel recupero odierno contro la Castellanzese, recupero della 23^giornata.

2-1 il risultato in favore della squadra ligure in virtù delle reti di Tinti e Capra (in mezzo il gol di Todaj).

Con i tre punti conquistati il Vado si porta al quarto posto in classifica superando il Bra. Nel prossimo turno sfiderà in casa il Fossano.

LA NUOVA CLASSIFICA

Sestri 57, Sanremese 52, Ligorna 42, Vado 40, Bra 39, Asti 37, Derthona, Gozzano 35, Castellanzese 33, Pont Donnaz 32, Legnano, Borgosesia 30, Chieri, Pinerolo 28, Fezzanese 26, Castanese 25, Casale 22, Chisola 21, Stresa 20, Fossano 8