GSC General Systems Cuneo e Cuneo Volley: una collaborazione radicata nella storia cittadina

La collaborazione tra il Cuneo Volley e la GSC General Systems Cuneo è radicata nella storia della Città e del suo territorio. Tre generazioni e 70 anni di esperienza fanno della Famiglia Rovere un’eccellenza cuneese; per il Club biancoblù avere il loro sostegno come partner e il supporto in veste di Socio da parte di Claudio Rovere, è un privilegio.

Il regista Matteo Pedron, insieme a Lorenzo Codarin e Luca Chiapello hanno fatto visita a Claudio e la figlia Valentina presso la nuova sede del capoluogo.

« Da molti anni siamo al fianco del Cuneo Volley, condividendo il percorso di crescita intrapreso con un impegno diretto nella gestione societaria. I progetti e le ambizioni sono il motore di questo Club, insieme alla passione che la Città di Cuneo ha per la pallavolo. Crediamo nell’importanza che lo sport abbia soprattutto nell’educazione e nella crescita dei giovani ed è per questo che il nostro sostegno è volto con un occhio di riguardo al settore giovanile cuneese, un’eccellenza da mantenere e accrescere.» – queste le parole di Claudio Rovere, presidente della GSC General Systems Cuneo.

Quella della Famiglia Rovere è una lunga tradizione, iniziata negli anni ’50 dal padre di Claudio Rovere, prima istruttore tecnico alla Olivetti e successivamente concessionario. Dopo gli studi ed il servizio militare nel 1976, è stata costituita la GSC General Systems Cuneo. Una vera e propria scommessa, dedicati esclusivamente al settore informatico ed alla fotoriproduzione, vivendo tutte le fasi di trasformazione e crescita dall’elettromeccanica all’elettronica.

Oggi sono alla terza generazione, con l’inserimento in azienda dei figli di Claudio, Valentina ed Alessandro. L’attività continua a fornire soluzioni varie per l’automazione dell’ufficio con un organico di circa 30 addetti, operando in tutta la provincia di Cuneo utilizzando anche la sede di Alba. Da poco è stata inaugurata la nuova sede di Cuneo in Via Sandro Pertini 16, questo per migliorare i servizi forniti ai loro clienti: disponibilità di magazzino, nuovo sistema informativo per l’assistenza e il monitoraggio dell’installatoDa oltre 30 anni dealer autorizzati TeamSystem, azienda leader sul mercato nazionale e produttrice di software per Aziende e Studi Professionali. Servizi di assistenza e consulenza sui vari moduli software vengono forniti direttamente ai clienti.

Il core business dell’azienda rimane comunque la vendita o noleggio diretto senza utilizzo di finanziarie, assistenza tecnica e sistemistica su stampanti, multifunzioni monocromatiche ed a colori avvalendosi del proprio personale tecnico specializzato. A completamento dei processi di stampa, da alcuni anni si è specializzata nel settore dell’etichettatura, con la fornitura di macchine e prodotti per il confezionamento e la stampa di etichette, con la successiva applicazione sui prodotti tramite apposite apparecchiature. Infrastrutture di rete, soluzioni di backup e sicurezza informatica, sono a completamento dei servizi offerti. Didascalia foto di gruppo davanti all'azienda da sx: Valentina Rovere, Luca Chiapello, Matteo Pedron, Lorenzo Codarin e Claudio Rovere.