Cuneo: al teatro Lanteri la presentazione di 'Pneuma' con Carla Signori

Martedì 7 febbraio 2023 alle ore 17, presso il Teatro Lanteri di Cuneo (Via E. Filiberto, 4) l’Associazione provinciale cuneese Case di Riposo pubbliche e private organizza la presentazione di “Pneuma” (Effatà, 2022), libro nel quale Carla Signori, già direttrice della casa dell’Anziano di Pinerolo, dà voce a coloro che la pandemia l’anno vissuta, gestita e a volte subita.



L’evento, moderato dal direttore responsabile de “La Guida” Ezio Bernardi, sarà introdotto dalle parole di Mons. Piero del Bosco, Vescovo della Diocesi di Cuneo e Fossano, a cui seguirà la presentazione dell’autrice e le testimonianze dal vivo di operatori, famigliari e ospiti delle RSA. A Mons. Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo, che firma anche l’introduzione del libro, saranno affidate le conclusioni dell’evento organizzato in collaborazione con la libreria Stella Maris e il Cinema Lanteri di Cuneo.



L’incontro, aperto a tutti, sarà anche occasione per aprire un dibattito sullo stato di salute delle case di riposo in provincia di Cuneo.



Il libro “Pneuma”, dal sottotitolo “Ritrovare lo spirito mentre manca il respiro”, ripercorre in presa diretta i momenti della pandemia nelle RSA tra la sua pesantezza e la bellezza toccante del personale che ha lottato quotidianamente con eroismo e praticità. “Pagina dopo pagina il lettore è accompagnato a ripercorrere quel tempo, nella lucida concretezza. Senza ideologie, senza deformazioni, senza interessi particolari. Un bel modo di aiutarci a ripercorrere un tratto importante della nostra vita. Una lettura che ci aiuta a sfondare tanti falsi pregiudizi diventati troppo di moda, diventati luoghi comuni. Un atto dovuto come riconoscimento al lavoro eroico di tanti operatori e alla sofferenza di tanti anziani e parenti. Un bagno di umiltà e verità. Per riprendere in mano la pandemia con uno stile meno saccente e più umano” scrive Mons. Derio Olivero nell’introduzione del libro.



L’autrice Carla Signori, classe 1964, è laureata in psicologia con specializzazione come Direttore di Comunità Socio-sanitaria e, fino a luglio 2022, è stata direttore della Casa P. Giachetti, presso la Fondazione Casa dell’Anziano “Madonna della Misericordia” di Pinerolo.