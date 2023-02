Fare Quadrato presenta “Comuni 3.0” – La rivoluzione digitale della P.A.

Si svolgerà lunedì 6 febbraio, alle ore 18.00, presso la sala “Michele Ferrero” di Confindustria Cuneo, la prima edizione di “Comuni 3.0 –La rivoluzione digitale della P.A.”, evento dedicato all’approfondimento dell’innovazione digitale ed alla sua importanza per gli enti locali, anche alla luce delle nuove opportunità in tal senso disponibili grazie al PNRR.

L’evento, organizzato da Fare Quadrato, associazione che riunisce gli amministratori under 40 della Granda, con il supporto di TabuiApp, Register.it e Prokalos, ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Cuneo ed è aperto a tutti coloro che, amministratori locali e non, desiderino approfondire le varie sfaccettature del cruciale tema della rivoluzione digitale nella pubblica amministrazione.

Dopo l’introduzione ai lavori che verrà svolta da Giuliana Cirio, Direttore Confindustria Cuneo, ed ai saluti istituzionali portati da Alberto Deninotti, Presidente di Fare Quadrato e Assessore del Comune di Marene, e da Pietro Danna, Vicepresidente di Fare Quadrato e Consigliere Provinciale, interverrà Michele Pianetta, Vicepresidente di ANCI Piemonte, sul tema della transizione digitale nei piccoli comuni e nelle aree interne, seguito da Antonio Valerio Ferrero, Direttore vendite di Register.it, che approfondirà il tema degli investimenti nel digitale alla luce delle opportunità messe a disposizione dal PNRR. Infine, prima della consegna del Premio Innovazione Digitale a diversi comuni della provincia, interverrà Giorgio Proglio, CEO e fondatore di TabuiApp, sull’importanza della rete come elemento di unione ed interscambio tra territori.

Concluderà i lavori, moderati da Gabriele Gallo di Prokalos, l’intervento del Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo.

“Qualora ce ne fosse ancora bisogno, la pandemia ci ha dimostrato – commentano Alberto Deninotti e Pietro Danna – l’importanza determinante che il digitale e le nuove tecnologie hanno nella vita di tutti i giorni, e ciò vale in maniera particolare per le pubbliche amministrazione, a partire dai servizi che erogano ai cittadini sino ad arrivare al modo in cui interagiscono tra di loro sul territorio. Il periodo che stiamo vivendo, grazie ai fondi europei che le nostre comunità stanno attraendo grazie al PNRR, si deve rivelare foriero di investimenti ed iniziative atte a far sì che anche i più piccoli centri possano incentivare la buona pratica dell’innovazione digitale. Per questi motivi abbiamo deciso, insieme al Direttivo di Fare Quadrato, di co-organizzare l’evento “Comuni 3.0”, con un duplice scopo: da un lato approfondire le nuove opportunità di sviluppo digitale che si presentano ai nostri territori, dall’altro ascoltare e premiare i comuni che, in tal senso, hanno già compiuto passi avanti importanti. Ringraziamo tutti i relatori, gli sponsor ed i partecipanti, ed in particolare Confindustria Cuneo che ci ospiterà”.

“Sono estremamente onorato di essere stato coinvolto in questo evento – commenta Giorgio Proglio – e ringrazio l’associazione Fare Quadrato ed il suo Presidente Alberto Deninotti. Il digitale nei comuni è fondamentale per lo sviluppo turistico e sostenibile del territorio. Non possiamo dimenticare che il PNRR offrirà una grande possibilità in questo senso ed è fondamentale cogliere l’occasione per stare al passo con i tempi”.

Antonio Valerio Ferrero osserva: “Register.it da anni supporta le imprese italiane nel processo di maturazione digitale, ma i nostri clienti non sono solo partite IVA essendo tante le pubbliche amministrazioni che in questi anni hanno scelto la nostra società per i propri server, gli hosting, i siti web, le mail, le PEC e lo SPID. Per meglio comprendere le esigenze del mondo della P.A., nel 2022 abbiamo sviluppato un team di consulenti tecnici e commerciali dedicati proprio a tale tema, aiutando gli enti locali nella scelta dei prodotti e dei servizi funzionali alla trasformazione digitale in atto, accelerata dai fondi PNRR che vedono nel digitale il principale settore di intervento. L’evento di Cuneo sarà, quindi, una bella opportunità di confronto con i comuni della provincia su questo tema di grande attualità”.

Per info e/o prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail info@fare-quadrato.it