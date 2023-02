Bra, al nido Garbarino un incontro per i genitori dedicato al tema del gioco

L’asilo nido "Cesara ed Enrico Garbarino" di Bra organizza per giovedì 9 febbraio alle 18 un incontro dedicato ai genitori, in particolare di quelli che hanno bambini nella fascia 0/6 anni, inerente al tema del gioco. L’appuntamento, dal titolo "Vuoi fare un gioco con me", sarà condotto dalla psicologa Valentina Ortu.

Si tratta di uno dei diversi momenti formativi che il Comune sta organizzando per il sostegno alla genitorialità, con esperti che trattano temi specifici: poco prima di Natale ne era stato proposto uno sulle emozioni.

Anticipa Chiara Fassino, coordinatrice pedagogica dei servizi del Comune di Bra: "Sarà un incontro interattivo, in cui i genitori verranno divisi in gruppi e sperimenteranno in prima persona varie aree del gioco. Per una volta, saranno infatti gli adulti a giocare, diversamente dal classico approccio. Si parlerà di cosa il gioco significa per la fascia d’età 0-6 anni, come questo si può incentivare a casa, stando con i propri bambini. Ma anche nello specifico quali attività proporre o quali direttamente inventare con le risorse a disposizione".

La serata è a ingresso libero e si svolge presso la sala conferenze del centro polifunzionale "Giovanni Arpino". Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando l’Asilo nido al numero 0172-412062 o scrivendo all’indirizzo mail asilonido@comune.bra.cn.it.