Da otto anni non si contavano così tanti passeggeri all'aeroporto di Levaldigi [L'ANALISI]

Sono stati più di 160 mila i passeggeri che quest’anno hanno volato sull’aeroporto di Levaldigi nel 2022. È il numero più alto registrato per lo scalo Cuneese dal 2014.

In quell’anno furono, per la precisione, 237.432 i viaggiatori passati per il Cuneese. L’anno solare appena concluso ne ha registrati 160.189. IL NUMERO PIU' ALTO DAL 2014

Numericamente inferiori le presenze negli anni successivi al 2014. Nel 2015 furono 129.847, nel 2016 136.609, nel 2017 121.663, nel 2018 114.271 per poi arrivare al 2019, anno prima del blocco dei viaggi per la pandemia, con 92.401 passeggeri.

Il 2020 si chiuse con il numero, per ovvie ragioni, più basso 53.694. Dato che andò ad aumentare nel 2021, anno ancora segnato dalle restrizioni, con 81.767 passeggeri.

IL DOPPIO RISPETTO ALL'ANNO PRIMA



Il 2022 si chiude, quindi, con quasi il doppio dei viaggiatori rispetto all’anno prima. Nonostante i ‘movimenti’ - ovvero il totale degli aeromobili in arrivo o partenza nello scalo nella frazione saviglianese - siano stati minori.

ANCORA POCHI I 'MOVIMENTI'

Nell’ultimo anno sono stati 3.594 i movimenti, contro i 3.866 del 2021.

Prima del Covid, nel 2019, i voli su Levaldigi erano sopra i 4mila (4.433 per la precisione), scesi a 3.096 nel 2020. Numeri decisamente ridimensionati rispetto a qualche anno fa.

In quel 2014, per esempio, quando si superarono le 200 mila presenze, i movimenti di aeromobili furono 5.706. L’anno prima, il 2013, si sfiorarono le 300 mila presenze (record dell’ultimo decennio) con 5.841 movimenti segnalati. Per completezza inseriamo ancora il dato del 2012, chiudendo così l’analisi decennale del nostro aeroporto: 236.113 passeggeri e 5.298 movimenti.



RAPPORTO VOLI/PASSEGGERI TRA I MIGLIORI DELL'ULTIMO DECENNIO

In estrema sintesi questo 2022 si può considerare tra gli anni migliori dell’ultimo decennio se si valuta il rapporto tra numero di passeggeri e numero di voli in entrata o in un uscita.



AGOSTO RESTA IL MESE PREFERITO DAI VIAGGIATORI

Andando nel dettaglio dell’ultimo anno il mese con il più alto numero di passeggeri è stato agosto: qui sono stati calcolati 18.681 passaggi.

La stagione estiva rimane la preferita per viaggiare. In totale da giugno a settembre sono stati 70.996 i passeggeri, di cui circa 60mila su voli nazionali e poco meno di 10 mila gli utenti internazionali.

Gennaio, invece, è stato il mese con meno flusso con ‘appena’ 3.749 passaggi e ‘solo’ 190 movimenti.

COSA È CAMBIATO CON IL VOLO PER FIUMICINO?

Il volo per Fiumicino, inaugurato il 28 marzo da Ryanair, ha contribuito per gran parte dell’anno a superare i 300 movimenti al mese, dato che nei primi tre mesi dell’anno è sempre stato sotto quella cifra.

Ma quello che si evidenzia è come siano incrementati i passeggeri dal mese di aprile fino ad ottobre con presenze mensili sempre superiori ai 15 mila. Numeri scesi intorno a una media di 11mila presenze mensili nei mesi di novembre e dicembre.



LA BEFFA RYANAIR: DA IERI NON SI VOLA PIU' PER ROMA

A dicembre l’amara sorpresa: da febbraio (ieri Ndr) il volo Cuneo-Roma è stato cancellato destando “stupore” tra i vertici dell’aeroporto e della politica locale.

Sulla questione ‘sostenibilità’ della tratta capitolina un lettore aveva inviato nei giorni scorsi una lettera al nostro giornale che vi invitiamo a leggere qui.