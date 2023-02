Dalla Regione contributi alle stazioni sciistiche del Saluzzese

È stato il capoluogo della valle Varaita, Sampeyre, a fare la parte del leone nei contributi che la giunta regionale ha deliberato nei giorni scorsi a favore degli impianti di risalita, in particolare per quanta riguarda quelli a fune che la legge prevede periodicamente.



A fronte di una domanda di 434 mila euro per la revisione della seggiovia Sant’Anna (il primo troncone), che dopo venti anni deve essere effettuata in maniera completa, la Regione ha erogato a Sampeyre 347 mila euro.



A proposito di neve, da segnalare che la scorsa settimana la giunta di Sampeyre ha deliberato uno stanziamento di circa 80 mila euro per l’acquisto di un gatto delle nevi da utilizzare sugli impianti la cui gestione è affidata alla società “Sampeyre 365”.



Due finanziamenti, sempre in valle Varaita, sono stati assegnati a Pontechianale: il primo di 28 mila euro per la revisione quinquennale della pista Conce e di 34 mila euro per quella Savarex.



In valle Infernotto, 74 mila euro sono stati destinati al comune di Bagnolo per la revisione quinquennale dell’impianto Rucas-Rumella.



Fondi sono stati assegnati anche a Crissolo (61 mila euro) per la revisione quinquennale della seggiovia Monviso. In quest’ultimo caso, resta da capire se e come potranno essere utilizzati, dal momento che l’impianto è fermo e il braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e la società Sipre della famiglia Genre non mostra segni di allentamento.