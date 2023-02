Giorgia Montanara prima donna alla guida del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti

Per la prima volta una donna guiderà il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti. L’importante responsabilità è quella toccata all’avvocato Giorgia Montanara, designata alla presidenza del consesso dopo le consultazioni che tra il 25 e il 26 gennaio scorsi hanno portato al rinnovo dei suoi undici componenti, dopo il quadriennio che ha visto alla sua guida l’avvocato Marco Venturino.

Dalla due giorni di voto Montanara, segretario uscente, era risultata la più indicata nelle preferenze dei colleghi (162), seguita da Raffaella Lavagetto (157), Elisa Anselmo (143), Gianluca Bona (143) e Matteo Ponzio (134).

Tutti sono entrati nel rinnovato consiglio, insieme a Giulia Gai, Igor Curallo, Serse Federico Zunino, Franca Dardo, Andrea Vercelli e Aldo Rosazza Boneitin.

Oltre a indicare Montanara come proprio presidente per il quadriennio 2023-2026, nei giorni scorsi la rinnovata assemblea ha anche designato Gianluca Bona quale segretario e Franca Dardo come tesoriere.