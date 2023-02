Itis di Verzuolo: la nuova sede sarà pronta a dicembre

Dopo il sopralluogo al cantiere di lunedì, un incontro, ieri, sulla viabilità, in cui si è parlato di futuri percorsi pedonali, fermate degli autobus scolastici e auto per raggiungere la sede del nuovo Itis di Verzuolo.

La scuola in via di completamento, che si colloca sulla collina, a fianco dell’istituto Agrario, avrà una superficie di 3600 metri quadrati, disposti su due piani, 15 aule, una palestra di 600 metri quadrati a disposizione anche dell’Agraria, che ne è sprovvista, e un giardino con orto didattico sul tetto della struttura.

“I lavori sono a buon punto. Sono terminati la struttura e gli impianti e la prossima settima si inizierà la posa dei serramenti – informa il consigliere provinciale con delega all’Edilizia scolastica Davide Sannazzaro che, lunedì, è stato sul cantiere con il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero e il dirigente della Provincia Fabrizio Freni.

Il nuovo Itis aprirà a settembre per l’inizio anno scolastico? "Sarebbe molto bello – risponde il consigliere - ma oggettivamente non possiamo impegnarci a chiudere la realizzazione entro quella data, dovendo tener conto di problemi di approvvigionamento di materiale ed eventuali imprevisti di cantiere. A fine marzo faremo un nuovo sopralluogo e avremo le idee più chiare per le tempistiche".

La scuola dovrebbe essere terminata a fine anno.

Per chiudere i lavori, al Ministero e alla Regione, la Provincia di Cuneo, proprietaria del bene, ha chiesto un contributo straordinario di un milione e 600 per l'adeguamento prezzi.

"Sulle scuole su cui siamo partiti ora con le gare, come Cuneo e Bra, c’è l’adeguamento prezzi, mentre il cantiere verzuolese, essendo partito prima, nel 2021, ha avuto un rincaro di prezzi. Siamo fiduciosi di poter mettere insieme queste risorse al più presto, per riuscire a terminare la nuova scuola".

Nel 2018 il vecchio edificio sede dell’Itis, in via Don Orione, nel centro di Verzuolo, aveva rivelato un grave rischio strutturale, diventando inagibile. La Provincia di Cuneo aveva deciso di costruire un nuovo edificio sulla collina accanto alla scuola agraria e aveva indetto la gara per un appalto da 6,8 milioni di euro.

Tra Agraria e Itis si creerà un polo scolastico da circa 500 studenti, sottolinea il sindaco GianCarlo Panero. L’ ITIS di Verzuolo "è un Istituto che forma qualitativamente i giovani, i quali trovano poi una buona collocazione lavorativa”.

Di viabilità scolastica verzuolese si è parlato in un incontro con il consigliere provinciale Silvano Dovetta, i funzionari Fabrizio Freni, Simone Nicola e Marco Rovere. :"È stato un incontro utile per la Provincia, che ha la titolarità degli Istituti Scolastici Superiori- ha dichiarato Dovetta - Con l'amministrazione comunale abbiamo fatto le necessarie verifiche dei percorsi pedonali, delle ipotesi per gli autobus degli allievi e delle auto del personale per raggiungere gli Istituti. Il progetto, che verrà gestito a lotti, lo proporremo al Comune per le eventuali autorizzazioni. Gli obiettivi sono garantire la sicurezza; non interferire con l'ambiente e, infine, offrire agli allievi la migliore possibilità di rapporto con il centro del paese."

L'amministrazione comunale ha dichiarato la massima disponibilità.