Le edicole della Granda in assemblea. Obiettivo: migliorare il servizio

Lunedì scorso si è svolta l’assemblea delle edicole della provincia di Cuneo, con la partecipazione del personale dell’ufficio di Cervere della ditta Regis Eugenio sas di Vado Ligure che un anno fa rilevò l’attività in monopolio della distribuzione di giornali e riviste da Adg Ferraris, presente anche il vicepresidente nazionale Snag-Confcommercio Carlo Monguzzi.



“Dalla discussione – afferma Davide Ferrero, presidente del Sindacato Edicole Giornali Snag-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – è emersa una serie consistente di problematiche che non ci permettono di operare in modo corretto ed efficiente”.



“Il nostro lavoro – prosegue Ferrero – non si limita al semplice gesto di porgere i giornali”. “La nostra attività comporta anche un’intensa e laboriosa azione di controllo e gestione, sia per il nostro lavoro che verso la clientela che acquista in edicola”.



“Sono sicuro – conclude Davide Ferrero – che attraverso un serio confronto con la ditta Regis Eugenio sas riusciremo a sistemare quanto attualmente non funziona ed a tornare a fare il nostro lavoro di rivenditori di quotidiani e periodici”. “Non mancheranno altri momenti di confronto all’interno della categoria, che mi auguro siano sempre partecipati, corretti e costruttivi”.