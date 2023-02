Mondovì, procedono i lavori al Borgheletto. Via Alessandria riaperta entro dieci giorni

Proseguono i lavori al maxi cantiere per la riqualificazione del Borgheletto a Mondovì Breo.

L'intervento, avviato lo scorso agosto, era tra i più attesi in Città.

Un progetto da circa da 2 milioni di euro che interessa l'antico rione comprendente via Beccaria, via Alessandria, piazza San Pietro, vicolo Martinetto, via Meridiana, piazza Cesare Battisti e piazza San Pietro da dove il percorso si ricongiungerà alla già rinnovata via Sant’Agostino.

"Ne abbiamo parlato ieri sera grazie a Confcommercio AsCom Monregalese, - spiega il sindaco Luca Robaldo - che ci aiuta ad incontrare periodicamente gli esercenti delle attività commerciali interessate dai lavori. Il cronoprogramma è rispettato: piazza San Pietro aperta da mesi, via Meridiana pure. Entro i prossimi 10 giorni si riaprirà via Alessandria. Intanto sono iniziati i lavori in via Beccaria, il tratto più complesso, che confidiamo di vedere rimesso a nuovo fino a oltre piazza Roma (da piazza Cesare Battisti) entro la Fiera di Primavera (in programma sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, ndr)".

I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione con cubetti in pietra di Luserna e lastre del medesimo materiale in prossimità di piazzette e incroci, dell’arredo urbano e dell’illuminazione. Un grande lavoro che, in questi mesi, per necessità ha comportato modifiche e qualche disagio ai negozianti.