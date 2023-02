Rinnovato il direttivo dell’associazione Vinaioli di Castellinaldo

Scaduto il mandato del direttivo precedente guidato da Fabrizio Cravanzola, i Vinaioli di Castellinaldo hanno provveduto ad eleggere il nuovo presidente e la sua squadra.



Nel 31° anno di attività del sodalizio, i risultati hanno visto l’elezione nelle cariche principali, del trentenne Luca Morra come nuovo presidente dell’associazione, di Marco Marchisio e Riccardo Mario Grasso nel ruolo di vicepresidenti, e di Viviana e Isabella Costa in quello di segretarie.



Resteranno in carica per i prossimi tre anni. Proprio il giovane neo-presidente Luca Morra è impegnato a organizzare i programmi 2023, che vedranno i Vinaioli castellinaldesi impegnati su vari fronti.



“Dopo il raggiungimento dell’importante obiettivo della sottozona ^Castellinaldo Barbera d’Alba^, che ha premiato l’elevata qualità dei nostri vini, posizionandoci in una fascia alta, puntiamo a consolidare questo traguardo. Sappiamo che le regole di vinificazione saranno più severe, ma i nostri soci hanno le competenze per mantenere lo standard di un prodotto premiato e apprezzato da esperti e consumatori. La nostra visibilità è aumentata e questo ci fa piacere.”



Riproporrete le serate di ^Barb-is^? “Visto il successo dello scorso anno, riproporremo insieme a Comune e Pro-Loco questo evento, che lega i vini al cibo e alla musica. Le serate saranno cinque, sempre di domenica, all’aperto, nel nostro centro storico. Avremo la collaborazione di produttori d’eccellenza, degustazioni sorprendenti, con un mix di signorilità e tradizione, che piacerà senz’altro”.



Con il comune siete impegnati anche su altre iniziative? “Sì. Abbiamo il progetto di valorizzazione della Torre dell’Acqua, un luogo di Castellinaldo assai suggestivo, attorno al quale si farà un percorso fruibile e panoramico. Inoltre vogliamo completare insieme all’Eco Museo delle Rocche un sentiero da inserire nella ricca rete sentieristica roerina, che si chiamerà ^Strada della Barbera d’Alba^. Conosciamo bene l’importanza del turismo outdoor e la necessità di collaborare con tutti per crescere nelle proposte turistiche”.



Dunque buon lavoro al nuovo direttivo dei Vinaioli di Castellinaldo e auguri alla nuova etichetta del Castellinaldo Barbera d’Alba.