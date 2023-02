"Premi a chi promuove l’ambiente del Bianco d’Alba: perché escludere i Tartufai del Roero?"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Gentile direttore,

abbiamo letto sul suo giornale dei riconoscimenti consegnati martedì ( leggi qui ) ai soggetti che hanno compiuto azioni meritevoli nella tutela degli ambienti tartufigeni e nella diffusione della cultura del tartufo, nell’ambito dell’evento che si è svolto al castello di Roddi.



Ci ha particolarmente rammaricato non essere stati considerati tra i soggetti meritevoli.



L’Associazione Tartufai delle Rocche del Roero, presieduta da Tino Marolo, nata nel 2017 e si è prefissa come scopo primario di salvaguardare, difendere, custodire e migliorare l’ambiente degli ecosistemi tartufigeni dei territori dei Comuni delle Rocche e dei boschi del Roero, attraverso piani annuali di intervento nelle aree tartufigene, consistenti nella manutenzione e pulizia dei boschi e delle rocche e la piantumazione di piante tartufigene.



L’associazione, nei suoi primi cinque anni di attività, ha inoltre stipulato contratti di affitto e di comodato per la gestione diretta di tartufaie nei Comuni di Montaldo Roero, Vezza, Pocapaglia e Monteu Roero e messo a dimora oltre 500 piante tartufogene.

La tutela degli ambienti tartufigeni e la diffusione della cultura del tartufo, sono la nostra ragione d’essere, lo scopo per cui siamo nati e operiamo con i nostri 65 soci volontari, tutti tartufai doc dediti esclusivamente alla cerca del tartufo e alla tutela delle tartufaie.



La nostra associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), fa parte della Federazione Nazionale delle Associazioni Tartufai (FNATI) e della Unione dele Associazioni Trifoulau Piemontesi, è iscritta al Centro Nazionale Studi Tartufo.



Sotto la direzione del nostro presidente, partecipa alla maggior parte delle manifestazioni locali e nazionali con la finalità di diffondere la cultura del tartufo e raccontare quello che facciamo nel nostro territorio roerino.



A dimostrazione di quanto menzionato, rimandiamo alla relazione del Bilancio 2021 del marzo scorso (la pubblichiamo a fondo articolo) e alcune fotografie e segnaliamo che le nostre attività sono documentate sul nostro sito www.tartufaidellerocchedelroero.it sia in italiano che in inglese.



Ci auguriamo per il futuro che la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e il Centro Nazionale Studi Tartufo, tengano maggiormente in considerazione quanto avviene nel Roero e in particolare le iniziative promosse dalla nostra Associazione.



Cesare Cuniberto per conto dell'Associazione Tartufai delle Rocche del Roero