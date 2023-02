Backstage torna stasera con l'oroscopo 2023: cosa ci dicono le sibille?

Torna in onda questa sera, giovedì 2 febbraio, a partire alle ore 21, la trasmissione "Backstage", approfondimento settimanale di Targato Cn e La Voce di Alba, condotto da Gian Maria Aliberti Gerbotto, che questa settimana ha scelto di dedicare la puntata all'oroscopo.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 21 sulle home page di TargatoCN.it e LaVocediAlba.it e sulle relative pagine Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivederla sul nostro giornale.

Che cosa dicono le carte sibille per il 2023? Lo scopriremo questa sera insieme alla nostra ospite, la cartomante sensitiva Barbara che, attraverso le sue magiche carte, ci regalerà l'oroscopo per quest'anno, segno per segno.

A chiudere la puntata, l'artista Danilo Paparelli con le sue vignette. Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.