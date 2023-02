Ciaburro (FdI): “Tutelare il comparto vitivinicolo è un impegno di questo Governo”

“Tutelare le produzioni italiane è un dovere e questo governo si impegnerà a fondo non solo per promuovere ma anche per proteggere i propri prodotti, volano del Made Italy nel mondo”.

Lo afferma l’onorevole piemontese di Fratelli d’Italia, Monica Ciaburro, componente della Commissione Agricoltura a Montecitorio, che aggiunge:

“L’approvazione all’unanimità della risoluzione presentata dalla collega Caretta, Vicepresidente della Commissione Agricoltura, dalla sottoscritta, dal capogruppo Cerreto e, nella sua riformulazione, oltre che da Fratelli d’Italia, da tutta la XIII Commissione, rappresenta un gesto di grande forza ed autorevolezza politica. Dando seguito ad una battaglia che come Fratelli d’Italia abbiamo seguito anche nella scorsa legislatura, abbiamo dato al Governo il mandato politico necessario per tutelare il comparto vitivinicolo nazionale dalle fake news caldeggiate dal governo irlandese ed approvate dal silenzio assenso della Commissione europea. Occorre fare distinzione tra consumo responsabile e abuso di prodotti a base di alcool e bisogna lottare contro questi tentativi di mistificazione di prodotti, come il nostro vino, che sono una eccellenza di gusto e qualità, con effetti positivi, se assunti con moderazione, sulla salute umana”.