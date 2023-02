Crypto casino, come funzionano?

Le criptovalute sono ormai un fenomeno che è uscito dalla ristretta cerchia di sviluppatori e appassionati per espandersi a comuni cittadini in tutto il mondo. L’adozione delle crypto avanza: basti pensare che bitcoin è diventato valuta legale in due Paesi, El Salvador e Repubblica Centrafricana.

Questi asset digitali sono entrati nel portafoglio di milioni di investitori tradizionali, grazie anche all’apertura verso questa nuova realtà da parte di colossi della finanza del calibro di Goldman Sachs e BlackRock, la più grande società di investimento nel mondo.

Anche i casinò online tradizionali hanno fiutato questa opportunità e ora cominciano a offrire ai propri clienti la possibilità di effettuare depositi e prelievi in bitcoin e altre criptovalute.

Come funzionano i crypto casino?

I bitcoin casino che accettano criptovalute sono del tutto simili alle piattaforme con giochi e scommesse online, con la considerevole differenza che, tra i sistemi di pagamento accettati per depositare e prelevare, sono presenti anche le criptovalute.

Vantaggi

Uno dei vantaggi nell’utilizzo delle crypto è la velocità: rispetto ai tradizionali metodi di pagamento che possono richiedere giorni, per esempio nel caso del bonifico bancario, i trasferimenti con criptovalute sono praticamente istantanei.

La piattaforma, non richiedendo autorizzazioni alla banca o all’istituto di emissione della carta, consente al giocatore di depositare e prelevare al massimo entro pochi minuti. Inoltre, sulle somme depositate o prelevate, non si pagano commissioni.

Un altro vantaggio nell’utilizzo delle criptovalute è l’anonimato: tutte queste transazioni sono anonime, cioè il pagamento non è tracciato in quanto l’utente non è tenuto a fornire i suoi dati.

Svantaggi

Oggi non sono molti i casinò online che accettano le criptovalute come sistema di pagamento: quelli più noti a livello internazionale non le supportano ancora. Quindi il giocatore che vuole utilizzare le crypto oggi ha una scelta limitata.

In secondo luogo, i casinò accettano solo un numero ristretto di criptovalute, a volte solo bitcoin, altre volte solo bitcoin ed ether, quindi se il giocatore possiede una criptovaluta non supportata non potrà utilizzarla direttamente ma dovrà scambiarla su un exchange con quelle accettate.

In generale, gli utenti con criptovalute sul proprio wallet online devono mettere in conto la possibilità che ci sia un attacco hacker o altri problemi legati alla società che emette una determinata criptovaluta. Nel 2022, per esempio, sono falliti due dei maggiori player del settore crypto: Terra Luna e FTX.

Altro problema legato alle criptovalute è la loro volatilità: si tratta, infatti, di uno degli asset più instabili sul mercato e il loro valore può variare significativamente anche in un brevissimo lasso di tempo.

Wallet crypto

Abbiamo parlato di wallet per criptovalute, ma cosa sono esattamente? Si tratta di veri e propri portafogli elettronici dove conservare le proprie criptovalute. I wallet si collegano alle varie piattaforme di scambio dove è possibile acquistare o vendere gli asset che si detengono.

Per accedere al wallet occorre inserire PIN e chiave privata. I wallet crypto sono di due tipi: hot wallet e cold wallet.

Hot wallet

Questi sono wallet online, quindi per utilizzarli bisogna accedere a Internet, sia da computer che da dispositivi mobili.

Sono i più diffusi e i più facili da utilizzare. L’hot wallet più conosciuto al mondo è probabilmente MetaMask.

Cold wallet

I cold wallet sono dei wallet hardware, fisici, assomigliano a una chiavetta USB: è lì che sono conservate le criptovalute che quindi rimangono inaccessibili per tutti, anche per un hacker.

In questi casi, è l’utente che conserva tutti i dati necessari per accedere: se li dovesse perdere, non c’è modo per recuperare le proprie crypto. Lo stesso vale nel caso in cui si perda il wallet fisico. Il cold wallet più noto è probabilmente il Ledger.

Come depositare criptovalute su un casinò online

Nel momento in cui il giocatore ha creato o acquistato un wallet crypto può effettuare il deposito su un casinò online. I passaggi da seguire sono pochi e semplici:

· Per prima cosa bisogna aprire un conto sul casinò selezionato

· Successivamente occorre recarsi nella sezione Deposito

· A questo punto il casinò elencherà tutte le opzioni di pagamento disponibili. Selezionare la criptovaluta desiderata

· Inserire l’importo che si vuole depositare (i casinò online prevedono sempre un deposito minimo)

· Inserire la stringa alfanumerica che identifica il proprio wallet crypto

· Confermare la decisione

Questi trasferimenti sono praticamente istantanei e se non si concludono con successo in pochi minuti, vuol dire che c’è un problema tecnico. La stessa procedura vale anche per i prelievi: basta selezionare come modalità di pagamento la criptovaluta utilizzata.

Su quale casino crypto giocare?

Come detto, non sono tantissimi i casinò online che oggi accettano le criptovalute e sono ancora meno quelli che offrono una vasta scelta di criptovalute. Gli appassionati di crypto potrebbero tenere in considerazione Lucky Block.

Lucky Block, otto crypto tra cui scegliere

Lucky Block è un casinò online che si è affacciato sul mercato a fine novembre 2022. Si tratta di una piattaforma che inizialmente si era inserita nel mercato delle lotterie e dei montepremi online: introducendo la blockchain in questo settore, ha apportato trasparenza in tutti i concorsi.

Successivamente il progetto ha virato verso gli NFT diventando di fatto la prima piattaforma di competizioni NFT al mondo. Ogni settimana vengono create nuove collezioni di non-fungible token e vengono messi in palio premi sempre molto ricchi come Lamborghini, proprietà immobiliari, NFT Bored Ape Yacht Club, ecc. Lucky Block nel 2021 ha lanciato anche un suo token nativo, LBLOCK, ritenuto una delle criptovalute più promettenti dell’anno, capace di arrivare a una capitalizzazione di 1 miliardo di dollari in tempi record.

Poi, come detto, è la volta del casinò online lanciato alla fine dello scorso anno. Il casinò presenta un’interfaccia immediata e facile da usare. Sono presenti complessivamente circa 200 giochi, tra cui diverse versioni di blackjack, roulette, baccarat, anche con possibilità di giocare con croupier dal vivo. Non mancano slot, poker e game show.

Lucky Block offre un cashback del 15% sulle perdite dopo la prima settimana di registrazione. Inoltre, presenta anche una ricca sezione dedicata alle scommesse su eventi sportivi: calcio, basket, tennis e molto altro.

Le criptovalute con cui è possibile effettuare depositi sono 8:

· Bitcoin (BTC)

· Ethereum (ETH)

· Litecoin (LTC)

· Dogecoin (DOGE)

· Tether (USDT)

· Ripple (XRP)

· Bitcoin Cash (BCH)

· Tron (TRX)

Naturalmente, si possono anche effettuare prelievi con la crypto selezionata, non solo depositi. È possibile acquistare criptovalute direttamente dalla piattaforma utilizzando carta di credito/debito, quindi non occorre avere già un wallet crypto.