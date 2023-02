Golden Week sulla pista da ballo: atleti cuneesi si aggiudicano primi posti in 3 diverse competizioni di Danza Sportiva nel centro-nord Italia

La scuola di ballo cuneese domenica 29 gennaio con i suoi atleti ha conquistato il podio in ben 3 competizioni di Danza Sportiva a livello nazionale. In Toscana si è tenuta la 1^ tappa del Campionato Nazionale di Danze Coreografiche CIDS presso il Modigliani Forum di Livorno.



Alyssa Arzani ha vinto ben 4 medaglie d’oro nella categoria Over17 di Latin Style Tecnica (Samba, Cha Cha Cha, Rumba e Jive) e ha sfiorato le semifinali nella gara internazionale IDO (International Dance Organization).



Nella stessa categoria Elena Andra Solonean si è classificata al 7° posto in finale in Cha Cha Cha e Rumba (semifinale per gli altri 2 balli), mentre Alessia Narducci ha raggiunto la semifinale il suo Cha Cha Cha in semifinale.



Nella categoria Latin Style Sincronizzato il duo Narducci-Solonean ha portato a casa una medaglia di bronzo nel Samba e ben 3 quinte posizioni negli altri balli. In 7^posizione invece il duo formato da Lorenza Perottino ed Elisa Demichelis, mentre Emma Marabotto e Asia Galaverna hanno terminato la competizione in 8^ posizione.



In Lombardia invece la coppia della Professional Division formata da Giuseppe Bertaina e Elisabetta Martina ha ottenuto il piazzamento più alto nella categoria 61/64 di Liscio Tradizionale Piemontese.



Infine la coppia di Danze Caraibiche formata da Luca Demaria e Marie Desogus hanno ottenuto 1 medaglia di bronzo in Bachata, 1 argento nella Salsa Cuban Style e 1 oro nel Merengue.



“È stata un intenso weekend di competizioni. Siamo strutturati per poter seguire tutti gli atleti in diverse location in giro per l’Italia anche nelle stesse giornate e questo ci permette di poter far esprimere al meglio tutti i nostri atleti in diverse discipline di Danza Sportiva.”