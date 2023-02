Villanova Mondovì: buona la prima per il punto di ascolto di Roberto Murizasco

Tra le 17 e le 19 di sabato 28 gennaio, infatti, cittadini di tutte le età sono passati in via Marconi 6 manifestando interessamento e condividendo idee e proposte per il futuro di Villanova.

L’appuntamento è confermato per ogni sabato pomeriggio: oltre all’ascolto di esigenze e suggerimenti della cittadinanza, ogni incontro sarà dedicato a un approfondimento sui temi più importanti per la città, con l’obiettivo di realizzare un programma elettorale concreto e vicino ai cittadini.

Si comincia questo sabato, 4 febbraio, sempre dalle 17 alle 19: sarà l’occasione per discutere di associazionismo e volontariato, due realtà centrali per lo sviluppo e il benessere di tutta la comunità.