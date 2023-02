All'istituto "Einaudi" di Alba il robot NEO parla e si muove a ritmo di musica

190 alunni iscritti al primo anno rispetto ai 206 dell’attuale. Un -16 fatto segnare soprattutto per la lieve contrazione di presenze nell’indirizzo “informatica e telecomunicazione”, percorso che comunque sta andando molto bene se si prendono i dati degli ultimi anni. Questo è il punto di partenza per riflettere su quello che sarà il 2023/24 per l’Istituto "L. Einaudi" di Alba, che ospita i ragionieri ed i geometri.



I dati vengono analizzati dalla preside, Valeria Cout, che afferma: «Questo lieve calo di iscrizioni non ci preoccupa, perché i numeri per ora sono relativi e, come ogni anno a ottobre/novembre, cresceranno per movimenti che alcuni studenti faranno tra un istituto scolastico e l’altro.



Guardando a casa nostra, dei 190 nuovi iscritti 26 comporranno l’unica prima classe per i geometri, mentre i restanti sono suddivisi in Ragioneria: quattro sezioni per indirizzo informatica (73 alunni) e 70 alunni per quattro prime settore amministrazione. Inoltre, una prima per 21 alunni in elettrotecnica. Se pensiamo che 6 quinte classi finiranno il percorso di studi, il rapporto è nettamente a favore del primo anno».



Anche per questo istituto le novità non mancano: «Per aumentare l’interesse in Informatica e Telecomunicazione - prosegue la preside - dal prossimo anno inizierà il corso di Curvatura Robotica, di cui abbiamo già dato un assaggio durante il Salone di Orientamento grazie alla presenza del nostro robot NEO che ha presentato la scuola parlando e muovendosi anche a ritmo di musica. La sua programmazione è stata effettuata all’interno della scuola, e questo non è che l’inizio di una serie d'interessanti migliorie per far capire l’importanza dei robot nella nostra vita.



Sempre a livello di novità, quest’anno abbiamo portato avanti due progetti che stanno avendo un buon successo tra i ragazzi: la messa in onda nell’istituto di Radio Einaudi, che vorremmo far diventare anche un’emittente esterna, ed il completamento in atto della casa ecosostenibile che stiamo rendendo autonoma a livello energetico dopo l’inaugurazione dello scorso anno.



Altri miglioramenti sono stati fatti ai laboratori, dotati di monitor per le lezioni grazie al progetto Digital board e potenziati con le reti cablate. Con il progetto EduGreen avremo la possibilità di operare per la transizione ecologica per area agricoltura (monitoraggio da remoto delle culture) e uso dei pannelli, con cui si può sperimentare anche in modo simulato il consumo di energia termica, fotovoltaica e eolica per arricchire la parte di elettronica dei laboratori.



Non per ultimo, grazie al piano scuola 4.0, ci stiamo operando per innovare il 50% delle classi e rendere migliori i laboratori. Si lavorerà anche sui divari territoriali, in base alle tematiche della dispersione scolastica e dell’inclusione. Come si può vedere siamo molto impegnati e propositivi in una mole di lavoro in crescita, che ora stiamo affrontando in una situazione tornata normale. La ripartenza è comunque lenta a causa degli strascichi del Covid19».