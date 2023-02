Studentesse del MIT di Boston al Liceo Classico “Govone” e al Liceo Artistico “Gallizio” di Alba

Il Progetto GTL, Global Teaching Labs, è ormai diventato un appuntamento fisso ed atteso dagli studenti del triennio dell’Istituto Govone.

Il Liceo Classico ‘Govone” e quest’anno, per la prima volta, anche il Liceo Artistico “Gallizio” hanno ospitato due studentesse dell’ultimo anno del MIT (Massachusetts Institute of Technology), il prestigioso ateneo Americano di Boston, all’avanguardia per lo studio e la ricerca in ambito scientifico.

Nel mese di gennaio, Lauren Li e Catherine Lowe sono state tre settimane ad Alba ospiti della famiglia Rapalino e della famiglia della studentessa Anna Lucia Ghazoul.

Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Lucia Toppino, ha coinvolto tutte le classi del triennio dei due istituti ed ha lo scopo permettere agli studenti di affrontare la trattazione di argomenti non linguistici in lingua inglese. Quest’anno è stato proposto lo studio della fisica, mentre in edizioni precedenti sono state offerte lezioni di biologia e di bioetica.

Non si è trattato di lezioni semplici, ma il progetto, al di là del mero insegnamento della materia, intende anche mostrare didattiche nuove e aprire gli studenti ad orizzonti internazionali. Le giovani studentesse del MIT hanno dimostrato competenza nella trattazione della materia e la volontà di capire il nostro sistema scolastico. Si ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto.