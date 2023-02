Atletica, Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor: Mazza, Abellonio e Brangero al via

Circa 1000 iscritti, 52 titoli italiani da assegnare, oltre 20 ore di gare: è la festa d’inverno dell’atletica giovanile, in molti casi già rivolta all’attività assoluta. Sarà di nuovo Ancona ad ospitare i Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor, l’evento di sabato 4 e domenica 5 febbraio che inaugura il mese tricolore del Palaindoor.

Moltissimi i talenti dell’atletica azzurra che hanno come obiettivo gli appuntamenti internazionali estivi: di categoria (Europei U23 di Espoo in luglio e Europei U20 di Gerusalemme in agosto) e non solo.

Il Piemonte sarà ben rappresentato alla rassegna tricolore con ben 81 atleti gara; categoria più numerosa quella degli juniores, sia maschile che femminile. Nella scorsa stagione le medaglie conquistate furono dodici, di cui sei ori, un argento e cinque bronzi.

JUNIORES UOMINI. Punta a confermare il titolo italiano dello scorso anno e, perché no, anche a migliorare il proprio primato personale, Simone Bertelli (Safatletica), favorito d’obbligo sulla pedana del salto con l’asta. Ambizioni da podio per Gabriele Angiono (Battaglio CUS Torino) sugli 800 metri (secondo miglior accredito con 1:48.57); Mattia Benente (Novatl. Chieri) e Simone Menchini (Sisport) nel lungo, dove si presentano rispettivamente con la terza e la quarta miglior misura (7,24 e 7,23). Sisport si presenta ai blocchi di partenza della staffetta 4x1giro da campione in carica, ma il quartetto vede l’inserimento di Andrea Totaro al fianco di Menchini, Martinelli e Andreis De Gregorio. Da seguire anche l’azzurrino Francesco Mazza (Atl. Saluzzo), al primo anno di categoria, in gara sui 1500 metri; e Davide Gariglio (Battaglio CUS Torino), che lo scorso anno conquistò l’argento tricolore sui 400 metri nella categoria inferiore (allievi). Nel salto in lungo da seguire lo specialista delle prove multiple Stefano Demo (Atl. Canavesana).

JUNIORES DONNE. Lo scorso anno per Great Nnachi (Battaglio CUS Torino) fu doppietta. Quest’anno la torinese torna a riproporsi sui 60 metri e nel salto con l’asta, questa volta con la cittadinanza italiana in mano e ambizioni di vestire la maglia azzurra pienamente legittimate. Sui 60 metri troverà la concorrenza dell’azzurrina Agnese Musica (Novatl. Chieri), al primo campionato italiano nella nuova categoria; anche per lei doppio impegno, con la sua presenza annunciata al via dei 200 metri dove vanta il terzo miglior accredito (24.69). Sui 400 invece da seguire l’azzurrina specialista degli ostacoli Ludovica Cavo (Atl. Serravallese) che a Padova quest’anno ha corso in 55.24; a darle filo da torcere Clarissa Vianelli (Novatl. Chieri), anche lei al primo anno di categoria, e Giulia Ingenito (Sisport). Vianelli e Musica proveranno poi a portare la staffetta 4x1giro della Novatl. Chieri nelle parti alte della classifica, insieme a Martina Vianelli e a Giorgia Palumbo. Nel mezzofondo riflettori sui 1500 dove saranno al via le azzurrine Elena Abellonio (Atl. Alba) e Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino), entrambe azzurre lo scorso anno, da allieve, agli Europei U20 di Gerusalemme. Sui 60hs al via anche un’altra atleta, classe 2005, azzurra a Gerusalemme: è la specialista delle prove multiple Annalisa Pastore (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) che sarà impegnata anche nel lungo. Doppio impegno 60hs e salto in alto per un’altra multiplista, Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino). Doppio impegno nel lungo e nel triplo anche per la neocampionessa regionale assoluta di entrambe le specialità: Elena Comollo (Sisport). Nel peso da seguire Ilaria Zanetti (Battaglio CUS Torino) e Luisa Emovon (Team Atl.Mercurio Novara).

PROMESSE UOMINI. Dopo la gara di sabato scorso a Bra, si rinnova il confronto tra Mattia Jason Ndongala (Sisport) e Dejan Travar (Zegna) sui 60 metri, questa volta in chiave tricolore; Travar sarà poi in pedana nel lungo, dove troverà anche Davide Favro (Atl. Canavesana), accreditato di 7,13. Nel mezzofondo da seguire Luciano Spettoli (Atl. Alessandria) atteso sui 1500 e sui 3000 metri. Nell’asta riflettori su Francesco Pugno (Safatletica Piemonte) che, con i suoi 5 metri, vanta la seconda miglior misura tra gli iscritti. Nel peso da seguire Andrea Baracco (Team Atl. Mercurio Novara), Matteo Pautasso (Battaglio CUS Torino) e Stefano Frassa (Atl. Canavesana).

PROMESSE DONNE. Sara Verteramo (Battaglio CUS Torino) punta a confermare il suo titolo italiano del getto del peso; lo scorso anno vinse con la misura di 14,08 che rappresentò la sua prima volta oltre i 14 metri. Ora quella soglia è stabilmente superata dall’atleta torinese, che è iscritta con 14,46. Nel mezzofondo da seguire la cuneese Martina Brangero (Atl. Alba), attesa al doppio impegno su 800 e 1500. Nella marcia al via Anita Laiolo (UGB), lo scorso anno maglia azzurra all’incontro internazionale di Podebrady tra le juniores. Nei salti invece riflettori su Francesca Maurino (Sisport), impegnata nell’alto e nel triplo.