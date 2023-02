Brazilian Jiu Jitsu: Evolution gym Mondovì al campionato europeo

Dal 23 al 29 gennaio si è tenuto a Parigi il Campionato europeo di Brazilian Jiu Jitsu: uno degli eventi più importanti grandi al mondo e che quest'anno ha dovuto chiudere addirittura in anticipo le iscrizioni, con oltre 5000 atleti partecipanti nelle diverse categorie nell’arco dei 7 giorni di lotte.

Anche la Evolution gym SSD di Mondovì ha partecipato con il Predator Team rappresentato da 2 atleti Master: Davide Bertaina, che lo scorso anno si è aggiudicato un bronzo nelle cinture blu e quest'anno ha debuttato nelle nuova categoria delle cinture Viola lottando molto bene e arrendendosi solo ai punti contro un forte atleta che si aggiudicherà il titolo di campione europeo nel girone di qualificazione ed Alessandro Altieri che combatte nella difficilissima categoria delle cinture marroni -82 kg, riuscendo a mettere in campo dei grandi miglioramenti e dando vita ad una lotta avvincente fermandosi solo ai punti contro un atleta americano perdendo di misura ed abbandonando così il sogno di portare a casa una medaglia.

Nonostante l'assenza di medaglie significative da portare a casa quest'anno, grande soddisfazione comunque per gli insegnanti della scuola monregalese per essere stata presente e soprattutto per l’ottima partecipazione dei propri allievi in una manifestazione di tal caratura internazionale nel bellissimo contesto del Palazzo dello sport di Parigi.